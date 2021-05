Winterberg: Sturz mit Pedelec – Polizei sucht blonde Frau

Die Polizei sucht eine Frau mit blonden Haaren nach einem Unfall in Winterberg.

Winterberg. In Winterberg stürzt ein Mann (75) nach einem mit seinem Pedelec. Die Polizei sucht nun eine blonde Frau, die Zeugin des Unfalls war. Die Details:

Am Montagnachmittag kam es gegen 17:30 Uhr auf der Feldweg an der Günninghauser Straße in Winterberg zu einem Verkehrsunfall. Ein 75-jähriger Mann aus Winterberg stürzte mit seinem Pedelec und verletzte sich leicht.

Blonde Frau mit VW Caddy

Gesucht wird dabei unter anderem eine blonde Frau die Angaben zum Unfall machen kann. Sie soll einen VW Caddy mit einem Hund im Kofferraum gefahren sein. Außerdem war das Kennzeichenfragment HSK-FI zu lesen.

Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Winterberg unter der 02981 / 90 200.

