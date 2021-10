Winterberg: Testzentrum am Oversum hat einen neuen Platz

Winterberg. Das Coronatestzentrum am Oversum in Winterberg wurde beschädigt und kann derzeit so nicht betrieben werden. Eine Alternative ist schon gefunden.

Normalerweise kommt es vor allem am Abend in Winterberg am Oversum zu Autoschlangen. Denn dort befindet sich das Coronatestzentrum. Seit Mitte der vergangenen Woche, drehen viele Fahrzeuge aber wieder ab. Der Grund ist, dass es derzeit kein Drive-In-Testzentrum gibt, denn das Zelt ist durch den starken Sturm beschädigt worden.

Am vergangenen Donnerstag wurden die Besucher gebeten, ihren Termin am Waltenberg beim Brabander wahrzunehmen. Seit Freitag finden sie im Panoramaraum der Winterberg Touristik statt.

Die Öffnungszeiten haben sich trotz der beendeten Herbstferien in NRW noch nicht verändert. Weiterhin ist das Zentrum montags bis samstags von 8 bis 12 Uhr geöffnet und nachmittags von 17 bis 19 Uhr. Dienstags bleibt das Zentrum nachmittags geschlossen. Grund sind die anhaltenden Ferien in anderen Bundesländern und in den Niederlanden. In der kommenden Woche sollen die Öffnungszeiten dann stark reduziert werden. Dienstags und donnerstags ist das Zentrum morgens von 8 bis 11 Uhr geöffnet, mittwochs von 17 bis 19 Uhr und freitags und samstags von 8 bis 11 Uhr sowie von 17 bis 20 Uhr. Montag ist ab dann ein Ruhetag. Mit Blick auf den nahenden Winter wird noch überlegt, ob es eine dauerhafte Alternative zur Teststelle auf dem Parkplatz geben wird.

