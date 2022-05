Tödlicher Unfall im Bikepark Winterberg- Sturz in Graben

Winterberg. Im bekannten Bikepark in Winterberg ist es am Sonntagnachmittag zu einem tragischen Unfall gekommen. Offenbar verfehlte ein Biker eine Rampe:

Im bekannten Bikepark in Winterberg ist es, nach Angaben der Polizei, am Sonntagnachmittag gegen 13.50 Uhr zu einem tragischen Unfall gekommen. Dabei sei ein 50-jähriger Biker aus dem Rheinland schwer gestürzt, berichtete ein Sprecher der Leitstelle der Polizei des Hochsauerlandkreises, der WP. Das Unglück habe sich im Bereich einer Rampe abgespielt. Der Rheinländer sei aus noch ungeklärter Ursache, mit voller Geschwindigkeit an der Sprungschanze vorbei gerast und in einen 1,30 Meter-tiefen Graben gestürzt sein. Zwar sei der der Mann umgehend ins St. Franziskus-Hospital nach Winterberg transportiert worden. Doch dort konnten die Ärzte das Leben des Mannes nicht retten. Nun ermittelt die Polizei, wie zu diesem Unglück kommen konnte.

Bereits am vergangenen Mittwoch war es im Bikepark an der Kappe zu einem schweren Unfall gekommen. Ein 40 jähriger Niederländer war mit seinem Fahrrad gestürzt und hatte sich schwere Verletzungen zugezogen. Im Bereich des Wurzeltrails kam er aufgrund eines Fahrfehlers zu Fall. Der Mann musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden.

