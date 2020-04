Winterberg und Brilon: Gigabit-Anschlüsse für Gewerbegebiete

Hochsauerlandkreis. Der digitale Ausbau im Sauerland geht voran: In Gewerbegebieten in Brilon und Winterberg werden 1,15 Mio. Euro in Glasfaseranschlüsse investiert.

Gute Nachrichten für insgesamt fünf Gewerbegebiete in Brilon und Winterberg. Wie das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur heute bekannt gegeben hat, werden zwei Gewerbegebiete in Brilon und drei in Winterberg an das Gigabit-Internet angeschlossen werden.

Bestellen Sie hier unseren Brilon-Newsletter! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Anreize für den digitalen Ausbau

„Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur hat die Förderbescheide für die fünf Gewerbegebiete nun erteilt. Insgesamt werden hier nun rund 1,15 Millionen Euro in neue Glasfaseranschlüsse investiert. Der Bund übernimmt dabei die Hälfte der Kosten, also rund 570.000 Euro. Für die Unternehmen in Brilon und Winterberg sind das gute Nachrichten“, so der CDU-Bundestagsabgeordnete Patrick Sensburg.

Altkreis Brilon Datentempo und Kosten Mit Hilfe der Förderung können 49 Unternehmen in Brilon und Winterberg mit einem Breitbandanschluss mit einer Geschwindigkeit von mindestens einem Gigabit pro Sekunde versorgt werden.

Es werden 46 Kilometer neue Glasfaserleitungen verlegt.

Ko-finanziert wird der Ausbau durch das Land NRW, das 40 Prozent der Kosten übernimmt. Brilon und Winterberg müssen einen Eigenanteil von 10 Prozent aufbringen.

„Die Förderzusagen sind gerade in Zeiten der Corona-Pandemie ein tolles, positives Signale für die geförderten Kommunen. Der Bund unterstützt damit den Hochsauerlandkreis als Wirtschaftsstandort und setzt Anreize, den digitalen Ausbau voranzutreiben. Damit können die Weichen gestellt werden für eine schnellere Infrastruktur und auch eine weitere Ansiedlung von Unternehmen in den entsprechenden Gewerbegebieten“, sagte der SPD-Bundestagsabgeordnete Dirk Wiese.

Zusagen u.a. schon für Olsberg

In Brilon werden die Gewerbegebiete in Brilon-Madfeld und im Bremecketal gefördert. In Winterberg die Gewerbegebiete ,Am Hagenblech’, sowie in Siedlinghausen die Betriebe entlang der Hochsauerlandstraße und in Züschen entlang der Nuhnetalstraße. „Für den Wirtschaftsstandort Winterberg sind das gute Nachrichten. Die Unternehmen haben zum Teil lange auf die Ausbau-Zusagen warten müssen. Deshalb bin ich froh, dass wir nun die Bescheide bekommen haben und ich hoffe sehr, dass nun auch der Ausbau schnell angegangen werden kann“, so Winterbergs Bürgermeister Werner Eickler.

Am Dienstag hatte es – wie berichtet – bereits Förderzusagen für Gewerbegebiete in Meschede und Olsberg gegeben.

Am Mittwoch wurde außerdem bekannt, dass in der Gemeinde Eslohe ebenfalls zwei Gewerbegebiete Glasfaserausbau erhalten: Das Gewerbegebiet Auf der Hube sowie das Gewerbegebiet Stakelbrauk.