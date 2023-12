Winterberg und Brilon: Hier steigen die Silvesterpartys 2023

Brilon/Winterberg. Tanzen, Feuerwerk oder Cocktails - egal, was das Silvester-Highlight ist: Wo man in Brilon und Winterberg den Jahreswechsel feiern kann.

Silvester eine große Party mit vielen Leuten feiern - auf jeden Fall! Den Tag danach stundenlang aufräumen und das Haus putzen - nein danke. Wer dieses Motto hat, ist auf Silvesterpartys in diesen Locations im Sauerland gut aufgehoben. Ein Überblicj über Partys in Winterberg und Brilon.

Es wird schick im Puzzles in Brilon

Im Zentrum Brilons kann man das Jahr 2024 mit einer großen Party starten. Im Puzzles gibt es ab 20 Uhr eine Silvester-Gala. Wennschon, dennschon, dachte sich das Team der Kneipe und entschied sich für den Dresscode des Abends: schick! Für 40 Euro im Vorverkauf erwartet die Gäste ein passend geschmücktes, festliches Ambiente, ein vielfältiges Finger-Food Buffet und ein „all you can drink“ Angebot für alle Biere vom Fass, alle nichtalkoholische Getränke, ausgewählte Flaschenbiere, alle Mischmaschs und Sekt zum Anstoßen um 0 Uhr.

Großes Feuerwerk in Winterberger Winterdorf

„Wer noch auf der Suche nach dem perfekten Ort bist, um das neue Jahr gebührend zu begrüßen, der sollte unbedingt das Winterberger Winterdorf, direkt auf dem Winterberger Marktplatz besuchen. Die große, gemütliche Grevensteiner-Alm bietet genügend Platz und ist urgemütlich“, beschreibt René Fiebig, der Gesellschafter des Winterberger Winterdorfes das Ambiente der Silvesterfeier. Er erwartet eine „unvergessliche Nacht voller Musik, Tanz und toller Stimmung.“ Pünktlich um Mitternacht wird es ein großes Feuerwerk auf dem Marktplatz geben, um das neue Jahr zu begrüßen. Der Eintritt ist kostenlos, die Besucher müssen sich aber in Voraus einen Platz reservieren. Geöffnet ist die Grevensteiner-Alm bis 1.00 Uhr.

Frische Cocktails und Longdrinks in irischem Ambiente im Celtic Corner

Wer 2023 im traditionellen Irish-Pub-Ambiente ausklingen lassen möchte und das neue Jahr gerne mit frisch gemixten Cocktails startet, ist im Celtic Corner in Brilon gut aufgehoben. „Auch dieses Jahr sind alle Gäste aus nah und fern sowie unsere Stammgäste herzlich eingeladen, mit uns den Start ins Neue Jahr zu feiern. Wir bieten eine große Auswahl an gezapften Bieren, mixen frische Cocktails und leckere Longdrinks, bereiten Wein, Spirituosen und mehr für Euch zu. Der Sekt um Mitternacht darf natürlich auch nicht fehlen“, so die Besitzerin Mariana Becker. Anders als sonst ist an Silvester nur Einlass mit einem Ticket möglich.

Drei Dance-Floors in der Tenne in Winterberg

Ab 20 Uhr am Silvesterabend kann in der Tenne ins neue Jahr getanzt werden. Für jeden Musikgeschmack ist etwas dabei, denn es wird drei Dance-Floors geben. Die Rock- und Metalfans kommen in der oberen Etage auf ihre Kosten, alle, die zu Partymusik tanzen möchten, sind in der Mitte gut aufgehoben und auch leidenschaftliche House- und Techno-Fans sind in der Tenne genau richtig. An Getränken soll es auch nicht mangeln, denn alle sechs Theken sollen geöffnet werden. Tickets für die große Silvester-Tanzparty kann man sich auf der Website besorgen.

