Winterberg/Medebach. Die Hotels in Winterberg und Center Parcs in Medebach merken ein Januar-Loch bei den Besuchern. Daran ist nicht nur der mangelnde Schnee schuld.

Winterberg und Medebach fehlen die Touristen am Wochenende

Der Winter bleibt bisher wechselhaft mit derzeit frostigen Temperaturen in der Nacht und Sonnenschein gepaart mit blauem Himmel tagsüber. In der kommenden Woche sollen die Temperaturen sogar wieder zweistellige Werte erreichen. Von Schnee fehlt größtenteils jede Spur. Das hat auch Auswirkungen auf den Tourismus.

„Die Hotels sind gut ausgelastet. Es ist vernünftig, aber da geht definitiv noch was“, sagt Michael Beckmann, Geschäftsführer bei Winterberg Touristik und Wirtschaft, „Dennoch ist es aber so, dass im Januar immer ein Loch herrscht und die Hotels nicht voll ausgelastet sind. Nach den Winterferien kommen nur wenige auf die Idee ein paar Skitage einzulegen.“

Warten auf Ferien in Niedersachsen

Erfahrungsgemäß würde die Hochsaison in den kommenden Wochen beginnen, wenn in Niedersachsen die Ferien starten und auch in den Niederlanden freie Tage anstehen. „Trotzdem merken wir, dass die Tagesgäste fehlen. Der Skibetrieb ist auch überschaubar und das liegt natürlich verstärkt am Wetter und dem fehlenden Schnee“, erklärt Beckmann.

Das wenig einladende Urlaubswetter macht sich auch in Medebach bemerkbar. Im Center Parcs sind die Ferienhäuser für das kommende Wochenende zu 68 Prozent ausgelastet, das Hotel zu 57 Prozent. 1964 Gäste beheimatet der Ferienpark in dieser Zeit. Den Großteil (53 Prozent) machen Besucher aus den Niederlanden aus.

Zahlen Werktags noch niedriger

An den kommenden Werktagen geht die Zahl dann wieder herunter. 1300 Gäste sind von Montag bis Freitag anzutreffen. „Uns fehlen die spontanen Gäste, die bei Schnee kommen würden“, sagt Bärbel Hagebusch vom Center Parcs in Medebach. Auch dort wartet man auf die Ferien, um dem Buchungsstau entgegenwirken zu können. „In den Ferien bewegt sich was, aber bis dahin vermissen wir den Schneefall.“