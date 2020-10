Winterberg/Medebach. Wegen Corona müssen Kindergärten in Winterberg und Medebach improvisieren, wenn es um Martinszüge geht. So sehen die Alternativen konkret aus.

Wenn es im Herbst wieder früh dunkel wird, naht für die Kindergartenkinder die Zeit des Laternenbastelns und der Martinsumzüge. Normalerweise. Aber auch, wenn diese Bräuche 2020 durch Corona stark eingeschränkt werden – die Kindergärten lassen sich etwas einfallen.

„Leider dürfen wir in in diesem Jahr keinen Martinsumzug mit der Gemeinde oder Eltern durchführen“, schreibt Andrea Phillips, stellvertretende Leiterin des Familienzentrums St. Marien in Siedlinghausen. Trotzdem wolle man mit den Kindergartenkindern die Tradition aufrechterhalten. Es werde bereits fleißig an Laternen gebastelt. Am Martinstag, dem 11. November, wollen sich die Kinder und Erzieherinnen bei Einbruch der Dunkelheit treffen – aber diesmal nicht an der Kirche, sondern am Kindergarten. Dort wird es einen Lichtertanz, Martinslieder, ein gemeinsames Gebet und das traditionelle Martinsspiel geben. Am Ende eines kleinen Umzugs durchs Dorf gibt es Brezeln für die Kinder, bevor sie von den Eltern abgeholt werden. „Wir hoffen, den Kindern mit dieser Alternative einen unvergesslichen Nachmittag zu schenken“, so Phillips.

Verschiedene Aktionen zum Thema St. Martin

In den Kindergärten der Kernstadt Medebach wird ähnlich vorsichtig geplant. „Ein Laternenumzug kann in diesem Jahr leider nicht stattfinden. Aber natürlich werden wir in den Kindergärten Hohoff/Maris Stella einen schönen Martinstag gestalten“, schreibt Karin Rupprath, Leiterin der beiden Familienzentren.

Mit den Kindern wurden bereits Laternen gebastelt, die sie nach der Feier mit nach Hause nehmen können. „Ansonsten feiern wir in den Gruppen auf verschiedene Art und bieten verschiedene Aktionen an, hören zum Beispiel die Geschichte, spielen das Martinsspiel oder tanzen einen Laternentanz. Wir teilen uns eine große Brezel, gehen vielleicht mit den Laternen um den Kindergarten und zum Abschluss dürfen alle Kinder eine Brezel mit nach Hause nehmen.“

Viele Gedanken hat sich auch das Team des Familienzentrums Edith Stein in Winterberg gemacht. Die Pläne würden auch weiter verfolgt, nachdem am Freitag der Kreis als Corona-Risikogebiet eingestuft wurde, erklärt Leiterin Sandra Görg. Die Laternen sollen in Kleingruppen gebastelt werden, „jeweils Kinder und ein Elternteil dürfen basteln, an jedem Nachmittag eine andere Kindergartengruppe.“

Pläne sind mit Ordnungsamt abgestimmt

Wer auch dem lieber aus dem Weg geht, kann Bastelmaterial aus dem Kindergarten für zu Hause mitzunehmen. Beim Martinszug fallen diesmal der gesellige Teil, das Martinsspiel und die Andacht aus; auch die sonst eingeladenen Externen wie Spielgruppen und Tagesmütter dürfen nicht teilnehmen. „Diese bekommen diesmal von uns eine Aufmerksamkeit zu St. Martin gebracht, da wir sie nicht vergessen möchten“, verspricht Sandra Görg. „Mit den Familien der Kita werden wir uns im Wald treffen, bezogen auf die Kindergartengruppen mit Abstand aufstellen, ein kurzes Stück im Wald gehen, mit Abstand auch einige Martinslieder singen und auch einen Brezel verteilen. Vielleicht sogar mit St. Martin und Pferd.“ Die Pläne seien mit dem Ordnungsamt abgestimmt, sagt Görg.

Einige Tage vor St. Martin werde man sich aber noch einmal mit der Behörde abstimmen. Sollten dann alle Stricke reißen und auch die geplanten Alternativ-Aktionen unmöglich werden, sollen die Kinder trotzdem das Fest erleben. „Dann werden wir mit den Kindern allein in der Kita feiern und einen Martinszug mit der jeweiligen Gruppe organisieren. Die Eltern versuchen wir dann über Briefe, Fotos oder die Sternsinger-Aktion ,Teile dein Licht‘ einzubinden.“