Winterberg: Unfälle auf Straßen wegen Glatteis am Morgen

Winterberg. In Winterberg sorgt die Kälte des Spätherbstes schon für erstes Glatteis auf den Straßen. Das sorgte für mehrere Unfälle am Morgen.

Die Temperaturen im Hochsauerlandkreis sinken weiter und sorgen stellenweise auch schon für glatte Straßen. In Winterberg informierte die Leitstelle bereits gegen 6.40 Uhr am Montagmorgen über den ersten Unfall. Laut Auskunft von Polizeipressesprecher Sebastian Held ist ein Lkw-Fahrer in Langewiese auf der rutschigen Straße in einer Kurve in eine Leitplanke gefahren und wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Ob eine Straßensperrung während des Einsatzes notwendig war, ließ sich in den Aufzeichnungen nicht erkennen.

Zwei weitere Unfälle ereigneten sich am Morgen zu denen allerdings laut Held noch die Details fehlen. Einen gab es in Winterberg und einen in Schmallenberg.

