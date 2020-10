Winterberg verleiht Ehrenmedaille an neun Engagierte

„Das hat lange gedauert. Aber wenn man jedem Einzelnen gerecht werden will, muss man sich etwas Zeit nehmen“, betonte Bürgermeister Werner Eickler am Ende der Sonder-Ratssitzung am Donnerstag. Nur ein Punkt stand auf der Tagesordnung: Auszeichnung verdienter Bürger/innen mit der Ehrenmedaille der Stadt – Winterbergs höchster Auszeichnung.

Bestellen Sie hier unseren Brilon-Newsletter! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In der Tat reichten die Meriten der neun Geehrten jeweils für eine ausführliche Laudatio. Fünf von ihnen wurden für mindestens 20-jähriges politisches Engagement ausgezeichnet, drei für besondere ehrenamtlichen Leistungen und einer für seine Verdienste um die Jugendarbeit.

Johannes Hellwig

Johannes Hellwig Foto: Stadt

Neben seiner 21-jährigen Tätigkeit als Mitglied von Rat und verschiedenen Ausschüssen hat Johannes Hellwig auch in der lokalen CDU verschiedene Ämter übernommen und ist derzeit stellvertretender Stadtverbandsvorsitzender. Er vertritt die Stadt in verschiedenen Gremien, darunter dem Sparkassenzweckverband.

Darüber hinaus engagiert sich Hellwig in seinem Heimatort Siedlinghausen in verschiedenen Vereinen vom SGV bis zum Bäderverein und war laut Eickler der „Motor hinter dem Erfolg von Siedlinghausen beim Wettbewerb ,Unser Dorf hat Zukunft‘“.

Eine Herzensangelegenheit seien ihm außerdem stets die Gestaltung des örtlichen Friedhofs und die Pflege von Kriegsgräbern.

Fritz Kelm

Fritz Kelm Foto: Stadt

Der Niedersfelder Fritz Kelm ist ebenfalls seit 21 Jahren in der Kommunalpolitik aktiv und saß in dieser Zeit für die SPD im Rat und in verschiedenen Ausschüssen und war zeitweise stellvertretender Fraktionsvorsitzender.

Er repräsentiert die Stadt in mehreren Gremien, darunter dem Verwaltungsrat der Sparkasse.

Eickler würdigte ihn als „ausgleichende Persönlichkeit, die Ruhe bewahrt. Zudem war er mal eine echte Sportskanone.“

Kelm ist besonders dem Fußball verbunden und unterstützt den SV Niedersfeld seit dem Ende seiner aktiven Karriere als Vorstandsmitglied und Helfer bei vielen Gelegenheiten. Auch wenn anderswo im Ort angepackt werden muss, ist er gern dabei.

Josef Krevet

Josef Krevet Foto: Stadt

Josef Krevet aus Grönebach sei ein erprobter „Förderer, Ratgeber, Vereinsmensch und Blitzableiter“, sagte Eickler. Es sei nicht immer leicht, als Ortsvorsteher der Verbindungsmann zwischen Bürgern und Stadtverwaltung zu sein. Krevet ist CDU-Mitglied und seit 1999 in der Kommunalpolitik aktiv, bis 2014 im Rat und in Ausschüssen, seitdem ist er Ortsvorsteher. Die Liste seiner ehrenamtlichen Tätigkeiten ist lang: über 30 Jahre Feuerwehrdienst, teilweise als Löschgruppenführer, Mitgründer der Jugendfeuerwehr und des Karnevalsvereins „Alle unter einem Hut“, Mitorganisator der 750-Jahr-Feier des Dorfs im Jahr 2000, ehemaliger Schützenkönig in Oberschledorn und Grönebach, aktiv in Chören, im SGV und bei der Gestaltung des Freizeithauses Saure Wiese.

Gisela Quick

Gisela Quick Foto: Stadt

Die einzige Frau unter den Geehrten war Gisela Quick aus Winterberg. 1999 in den Rat gewählt, gehört sie diesem und verschiedenen Ausschüssen bis heute an und war zeitweise auch Ortsvorsteherin der Kernstadt. Seit 1995 CDU-Mitglied, ist sie auch in der Frauen-Union sehr aktiv und ist heute deren stellvertretende Vorsitzende auf Kreisebene. Auch sie vertritt Winterberg in verschiedenen Organisationen wie der Gesellschafterversammlung der HSK-Wirtschaftsförderungsgesellschaft. Ehrenamtlich ist sie in der kfd, im Karneval, in der Flüchtlinghilfe, als Schöffin bei Gericht sowie als Lesepatin tätig. Sie recherchierte jüdische Biographien aus dem Winterberg der NS-Zeit; die Ergebnisse stehen seit Kurzem auf Gedenktafeln an mehreren Häusern.

Martin Schnorbus

Martin Schnorbus Foto: Stadt

Als „einen, der große Verantwortung übernimmt und niemals unvorbereitet in einen Termin geht“, führte Bürgermeister Eickler Martin Schnorbus ein. Seit 1999 im Rat und seit 2010 im Kreistag, war Schnorbus zudem 29 Jahre lang Geschäftsführer des örtlichen CDU-Verbandes und ist sowohl Vorsitzender des Bauausschusses als auch seit 2009 stellvertretender Bürgermeister. Schlüsselprojekte seiner politischen Karriere seien u.a. der Bau des Oversums und die Umgestaltung des Bahnhofsareals gewesen, erinnerte Eickler. Schnorbus habe viele Entwicklungen in der Stadt entscheidend geprägt. Neben seiner politischen Arbeit liegen ihm besonders drei Themen am Herzen: Winterbergs Städtepartnerschaften (als Vorsitzender des Europäischen Komitees), der Bobsport (u.a. als ehemaliger Aktiver, Helfer und BSC-Vorstandsmitglied) und die Musik (als jahrzehntelanger Ausbilder im Tambourkorps und Vorstand im Stadtmusikverband).

Dieter W. Braun

Dieter W. Braun Foto: Stadt

„Wartet nicht, bis er um Hilfe gefragt wird“, meinte Eickler über das Schützen-Urgestein Dieter W. Braun aus Winterberg. 1970 in den Schützenverein eingetreten, brachte er es bald zum Jungschützenoffizier, war 1981 und 1992 König und viele Jahre lang 2. Vorsitzender des Vereins.

Lange war er zudem Geschäftsführer des Kreis-Schützenbundes, Kreisoberst und ist seit 2016 Ehrenkreisoberst.

Wenn er nicht im Schützenverein aktiv ist, ist Braun als helfende Hand beim Skiclub, beim BSC, als Bobbahn-Gästeführer, Wanderführer und Bürgerbusfahrer aktiv. Für alles zusammen gab es am Donnerstag den Ehrenamtspreis.

Heinrich Schmidt

Heinrich (Heinz) Schmidt Foto: Stadt

Er kenne Niedersfeld wie kaum ein zweiter, lobte Laudator Eickler Heinrich (Heinz) Schmidt, der ebenfalls einen Ehrenamtspreis erhielt. Schmidt sei für den Ort ein unverzichtbarer Anpacker, Motivator und Brückenbauer. Maßgeblich seinem Engagement sei u.a. die Aufwertung des Hillebachsees mit Badebucht, Rundweg, Beleuchtung, Wasserskianlage und Spielangeboten zu verdanken. Auch bei der Sanierung des Josefshauses sei er jahrelang täglich auf der Baustelle zu finden gewesen und kümmere sich bis heute um das Haus. Darüber hinaus sei Schmidt kirchlich verbunden und ein „Meister der Arbeitseinsätze“, wann immer es in Niedersfeld etwas zu tun gebe.

Reinhold Wolf

Reinhold Wolf Foto: Stadt

Seit über 50 Jahren ist Reinhold Wolf seinem Ort Silbach verbunden. Der Lehrer und Schulleiter engagierte sich auch nach seiner Pensionierung in der Hausaufgabenbetreuung. Als engagierter Christ ist er seit 50 Jahren als Lektor im Dienst, kümmerte sich um die Firmvorbereitung und gehörte 18 Jahre lang dem Pfarrgemeinderat an. Doch das ist nicht alles: Zudem pflegt er seit 1974 das Umfeld der Kapelle, erfreut als Nikolaus die Kinder, war Trainer sämtlicher Mannschaften des SuS Silbach und ist aktiv in CDU-Ortsunion, Caritas, Schützenverein, SGV und im Karneval.

André Schüller

André Schüller Foto: Stadt

André Schüller aus Langewiese wurde 2018 Stadtschützenkönig. Einen Preis für sein ehrenamtliches Engagement bekam er aber in der Kategorie Jugendarbeit: Der ehemals aktive Biathlet ist Trainer und treibende Kraft hinter der Nachwuchsarbeit des SC Neuastenberg Langewiese.

Schon in jungen Jahren habe er „nicht sporadisch, sondern verlässlich“ als Sportler, Trainer und Mitorganisator geholfen und später ein Freiwilliges Soziales Jahr beim Verein absolviert. Seit 2008 Leiter der Skiabteilung, betreue er die Jungsportler bei zahlreichen Lehrgängen in Deutschland und im Alpenraum und opfere dafür auch oft seinen Jahresurlaub, lobte Eickler.

Verantwortung trage Schüller zudem für die Instandhaltung, Kontrolle und Sicherheit der Biathlongewehre. Wenn es außerhalb des Sports Arbeitseinsätze in Langewiese gebe, sei Schüller ebenfalls nie weit entfernt.