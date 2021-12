Winterberg: Viele Einsätze der Polizei wegen Drifter

Die Polizei hatte in Winterberg erneut mit vielen Fahrzeugen zu tun, die im Schnee gedriftet sind.

Winterberg. Erneut wurde Winterberg von vielen Autofahrern besucht, um durch den Schnee zu driften. Über 500 Fahrzeuge wurden durch die Beamten festgestellt.

Am Wochenende kam es erneut zu mehreren Einsätzen mit „Driftern“ in Winterberg. An verschiedenen Orten und Zeiten wurden über 500 Fahrzeuge festgestellt. Darunter waren neben „Driftern“ auch Schaulustige. Diese nutzten gezielt verschiedene Parkplätze zum Driften. Daneben fiel eine kleine Anzahl von Fahrzeugen auf, die offensichtlich speziell für das Befahren von unwegsamen Gelände ausgestattet waren. Mit Arbeitsscheinwerfern und spezieller Geländebereifung ausgestattet, wurden offenbar gezielt gesperrte oder für normale Fahrzeuge nicht befahrbare Bereiche befahren.

Lesen Sie auch:Diese junge Familie eröffnet ein neues Hotel in Winterberg

Insgesamt wurden 29 Verstöße durch die eingesetzten Polizeibeamten festgestellt. Unter anderem wegen unnötigem Hin- und Herfahren und dem Verbot der Durchfahrt. Die Polizei wird die Situation weiterhin beobachten und steht mit der zuständigen Kommune im Austausch.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon