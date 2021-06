Winterberg: Vollsperrung zwischen Siedlinghausen und Silbach

Winterberg. Die L 740 wird zwischen Siedlinghausen und Silbach voll gesperrt. Das teilt Straßen NRW mit. Die Einzelheiten zu der Baumaßnahme:

Ab dem 5. Juli 2021 starten die Sanierungsarbeiten auf der L740 (Hochsauerlandstraße) zwischen Siedlinghausen und Silbach bei Winterberg. Und zwar unter Vollsperrung.

Im ersten Bauabschnitt werden sowohl die Entwässerungsleitungen erneuert als auch die Fahrbahndecke. Die Bauarbeiten beginnen an der Einmündung zum Gewerbegebiet „Burmecke“ und enden am Ortseingang von Silbach. Voraussichtlich Mitte August soll die Sperrung wieder aufgehoben werden.

Die zweite Bauphase der Erneuerung des Streckenabschnitts wird im Sommer 2022 am Ortsausgang von Siedlinghausen bis Einmündung Gewerbegebiet „Burmecke“ an den ersten Bauabschnitt anschließen. Da auch an diesem Straßenverlauf umfangreiche Erneuerungen von Entwässerungsleitungen sowie eine neue Asphaltdecke notwendig sind, wird auch hier vollständig gesperrt.

Baubeginn der zweiten Phase

Der Baubeginn soll voraussichtlich vor den Sommerferien 2022 beginnen. Genaue Daten zum zweiten Bauabschnitt werden rechtzeitig bekanntgegeben.

Umleitung im ersten Abschnitt

Hinweis zur Umleitung erster Bauabschnitt Sommerferien 2021: Durch die geringe Fahrbahnbreite ist eine Vollsperrung der Landesstraße unumgänglich. Eine Umleitung wird für beide Fahrtrichtungen über Winterberg (L894) und Niedersfeld (B480) ausgeschildert. Das Gewerbegebiet „Burmecke“ ist in diesem Bauabschnitt über Siedlinghausen erreichbar.

