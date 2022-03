Winterberg: Wie lange dauert die Ski- und Rodelsaision noch?

Winterberg/Willingen. Die Wintersportgebiete in Willingen und Winterberg ziehen eine erste Saison-Bilanz . Wer sind die Gewinner und wie lange laufen die Lifte noch?

Mit dem meteorologischen Winterende am 28. Februar ist die Saison in der Wintersport-Arena Sauerland noch lange nicht beendet. Nach bis zu 90 Lifttagen gehen die beschneiten alpinen Skigebiete zurzeit optimistisch in den März hinein. Kleine Skigebiete ohne Beschneiung und Loipenskigebiete sind überwiegend weniger zufrieden.

Kleine Skigebiete gehen leer aus

Trotz Corona-Auflagen, selbst gesetzten Ticketreduzierungen und sehr wechselhaften Wetters haben die größeren, beschneiten Skigebiete die bisherige Saison recht gut hinter sich gebracht. Die Gäste hatten überwiegend Verständnis für die Corona-Schutz-Auflagen. Zumindest die größten Skigebiete waren gut besucht. Das wechselhafte Wetter brachte zwar nur wenige Möglichkeiten zur Schneeproduktion, dafür aber immer wieder etwas Naturschnee.

Da die Schneefälle vielfach nur die Hochlagen oberhalb 700 Meter betrafen, gingen die kleinen Skigebiete, die überwiegend mit Naturschnee ihre Pisten präparieren oftmals leer aus. Nur in den Höhenlagen konnten sie an bis zu 65 Tagen öffnen. Gleiches gilt für den nordischen Wintersportbereich. Lediglich geschützte Gebiete in den Höhenlagen konnten bisher 41 Tage lange Loipen spuren.

Wintersport bis Ende März möglich

Die zurückliegenden Monate waren alles andere als ruhig und entspannt. Herausforderungen waren die sich immer wieder ändernden Corona-Schutz-Auflagen vor dem Hintergrund des Infektionsgeschehens, das sehr wechselhafte Wetter mit besonders unsicheren Wettervorhersagen und die vielen Stürme, die teils Orkanstärke angenommen haben.

Nun hoffen die beschneiten Skigebiete auf ähnlich gutes Winterwetter wie in der Vorjahreszeit. Nach dem Lockdown hatten das Skiliftkarussell Winterberg und das Skigebiet Willingen als einzige Skigebiete deutschlandweit ab Mitte März bis zu 40 Tage lang geöffnet. Dass die Saison erneut so lange dauert, ist unwahrscheinlich. Meist ist Wintersport bis Ende März möglich. Die Chancen stehen gut, dass dies auch dieses Jahr der Fall ist.

Gut gerüstet

Die aktuelle Woche brachte bereits einige Zentimeter Neuschnee. Bis Freitagmorgen erwartet die Region weiteren Schneefall. Dann präsentiert sich die Landschaft wieder schön winterlich. Gleichzeitig sinken die Temperaturen. In den Nächten zwischen Samstag und Montag werden voraussichtlich einige Stunden lang die Beschneiungsanlagen laufen. Mit Einzug der winterlichen Kälte beruhigt sich das Wetter. Der Wind lässt nach und macht Platz für viele Sonnenstunden. Erstmals in dieser Saison zeichnet sich eine beständige Ostwetterlage mit trockener Kälte ab. Das bringt allerdings die Naturschneeskigebiete nicht nach vorn.

Mit diesen Aussichten ist die Region gut gerüstet für die letzten Tage der Krokusferien. Die Einreisebeschränkungen aus den Niederlanden und Belgien lassen in der zweiten Hauptsaison allerdings für viele Familien einen Urlaub im Schnee unattraktiv werden. Auch fehlen die typischen „Karnevalsflüchtlinge“ aus dem Rheinland. Dennoch waren und sind die Tickets in den großen Skigebieten gut nachgefragt. Aufgrund der selbst gesetzten Obergrenzen sind sie an den Wochenenden meist nahezu ausverkauft. An den Wochentagen war und ist noch viel Platz in den Liften und auf den Pisten.

Auflagen und Empfehlungen der Skigebiete:

• In den Skigebieten gilt die 3G-Regel: vollständig geimpft oder genesen oder getestet.

In der Gastronomie gilt die Regel 2G+: geimpft oder genesen UND getestet oder geboostert. Ausgenommen sind Kinder bis 17 Jahre.

• Es erfolgen Kontrollen. Um den Ablauf einfach und zügig zu gestalten, sollten die Gäste ihr Zertifikat (App oder Beleg im Original) und ihren original Personalausweis jederzeit bereit halten. Kopien können nicht akzeptiert werden.

• In den Verleihen und Hütten müssen die Gäste eine Maske tragen (FFP2 oder medizinische Maske).

• Tickets werden vorwiegend online verkauft. Die Skigebiete behalten sich vor, die Besucherzahlen zu begrenzen. An den Tageskassen werden nur so lange Tickets verkauft, bis die selbst gesetzten Kontingente aufgebraucht sind.

Onlineshops gibt es auf den Webseiten der größeren Skigebiete. Die kleineren Skigebiete begrenzen die Besucherzahl über die Parkplätze und Zuwege direkt vor Ort.

Die Skigebiete empfehlen den Gästen dringend, KeyCards zu nutzen. Diese sind in den Onlineshops der Webseiten einmalig zu bestellen, danach jederzeit wieder aufladbar und in allen Skigebieten mit StarJack Onlineshop nutzbar.

• Mehrtageskarten ab drei Tage sind online nur über KeyCards buchbar.

