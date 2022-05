Winterberg: Wieder Opferstock aufgebrochen – Serientäter?

Winterberg. In Winterberg wird in einer Kirche der Opferstock aufgebrochen. In einem zweiten Fall bleibt es beim Versuch. Es sind nicht die ersten Taten.

Wie die Polizei im Hochsauerland mitteilt, wurde am 18. Mai wurde in der Zeit von 10.30 und 18.30 Uhr, in der St.-Jakobus Kirche in Winterberg ein Opferstock aufgebrochen. Ein unbekannter Geldbetrag wurde hieraus entwendet. Ein zweiter Opferstock hielt einem Ausbruchversuch stand. Täterhinweise an die Polizei in Winterberg unter 02981-90200.

Weitere Opferstöcke aufgebrochen

Bereits am 11. Mai wurde in einer Kirche in der Straße Alter Schulweg wurde zwischen 8.30 und 16.30 Uhr der Opferstock aufgebrochen und entwendet

In Schmallenberg gab es vor Kurzem einen ähnlichen Fall: Am Freitagnachmittag wurde in Berghausen zwischen 16.20 und 16.45 Uhr der Opferstock der Kirche aufgebrochen und entwendet.

