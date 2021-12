Der Massentourismus in den Schnee rund um Winterberg und den Kahlen Asten hielt Winterberg in der vergangenen Schnee-Saison in Atem. Trotz Corona-Pandemie und zahlreicher Appelle der Stadt fuhren tausende Tagesausflügler auf den Weg ins Hochsauerland und verursachten kilometerlange Staus auf den verstopften Straßen. Wildes Parken, Müll und die geschlossenen Toiletten sorgten für zusätzliche Probleme und Unmut bei den Anwohnern.