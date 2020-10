Winterberg/Züschen: Premiumwanderweg wieder perfekt begehbar

Winterberg/Züschen. Im Sommer 2019 musste die alte Brücke im Nuhnetal abgerissen werden. Für Wanderer in Winterberg und Züschen gibt es jetzt gute Nachrichten.

Die Brücke über die Sonneborn im Nuhnetal ist erneuert, der Premiumwanderweg wieder rundherum perfekt begehbar. Den bei Gästen und Einheimischen beliebten Wanderweg zwischen Winterberg und Züschen unter anderem durch das Rauchlochtal schmückt seit kurzem wieder eine Brücke.

Im Sommer 2019 musste die alte Brücke aufgrund extremer Baufälligkeit abgerissen werden, da sie nicht mehr verkehrssicher war. „Nun haben wir mit der neuen Brücke für alle Wanderer wieder die Möglichkeit geschaffen, trockenen Fußes über den Bach zu gelangen“, sagt Winterbergs Ortsvorsteher Bernhard Selbach.

Fußgängerbrücke im Nuhnetal angebracht

Zusammen mit dem städtischen Bauamt nahm sich der Ortsvorsteher des Themas an. So wurde eine kleine, etwa einen Meter breite Fußgängerbrücke auf die noch vorhandenen Betonfundamente aufgelegt. Für den Schwerlastverkehr (Holzabfuhr, Landwirtschaft) besteht weiterhin eine Furt zum Queren des Baches. An den Kopfenden der Brücke wurden noch kleinere Auffüllarbeiten vom städtischen Bauhof vorgenommen, so dass nun Radfahrer, Kinderwagen und Rollstuhlfahrer den Bachlauf barrierefrei überqueren können.

„Für unsere Stadt und unsere Ferienregion ist eine gute Infrastruktur insbesondere bei den Wanderwegen von enormer Bedeutung. Deshalb ist dieses Projekt ein wichtiges Puzzleteil, das nun wieder perfekt passt. Mein Dank gilt daher allen Beteiligten“, so der Geschäftsführer der Winterberg Touristik und Wirtschaft, Michael Beckmann.