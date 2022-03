Winterberger Altstadt bekommt neues Wohnhaus und Restaurant

So soll es aussehen: In Winterberg wird ein neues Wohn- und Geschäftshaus gebaut.

Winterberg. In Winterberg wird ein Wohn- und Geschäftshaus gebaut. Dort wird auch ein Restaurant eröffnen. Bauherr und Architekten erklären ihre Konzepte.

In Winterberg wird bald wieder gebaut. Denn die Familie van Egmond und deren Geschäftspartner Wim Driebergen planen die Errichtung eines Wohn- und Geschäftshauses mit Tiefgarage auf dem Eckgrundstück Bahnhofstraße 1 am Rand der Altstadt. Auch ein Restaurant soll dort eröffnet werden. Dem Bauvorhaben gab der Bauausschuss der Stadt Winterberg am vergangenen Dienstag (1. März) grünes Licht.

Durch Teilung des langen Flurstücks Hellenstraße 10 entstand ein neues Grundstück mit einer Größe von 559 Quadratmetern. Zuvor wurde die baufällige und nicht mehr standsichere Scheune im Garten des Flurstücks Hellenstraße 10 zurückgebaut. Somit verläuft die neue Grenze etwa mittig durch die ehemalige Scheune.

Loggien und Terrassen

Der Bauherr hat dafür das Architektenbüro B&K Ingenieur aus Brilon beauftragt. Man habe unter Berücksichtigung der Gestaltungssatzung der Stadt Winterberg, hier der Zone I, die Herausforderung angenommen und einen Gebäudeentwurf erarbeitet, sagt der Geschäftsführer des Unternehmens, Hans-Werner Bals. Als „Tor zur Altstadt“ solle hier ein modernes Gebäude entstehen, welches mit den Fassadenmaterialien, den Fensteröffnungsformaten und den Trauf- und Firsthöhen die wesentlichen Gestaltungsmerkmale der Altstadt aufgreife, so Bals. „So entsteht eine Symbiose zwischen moderner und historischer denkmalgeschützter Architektur“, sagt die zuständige Architektin Christina Brandenburg.

In Winterberg wird ein neues Wohn- und Geschäftshaus gebaut. Foto: Archtiketurbüro / WP

Das Gebäude sei mit einem 15 Meter langen Hauptfirst traufseitig (an der Seite, an der sich die Dachrinne befindet) zur Bahnhofstraße ausgerichtet. Die besonders ausgeprägte Topographie des Eckgrundstücks, mit einem Höhenunterschied von circa 3,5 Metern im Verlauf des Gehsteiges an der Straße, das Gebäude komplett zu unterkellern und eine Tiefgarage mit Zufahrt aus Richtung Kurpark einzuplanen“ so Frau Brandenburg.

Zwei barrierefreie Wohneinheiten

Alle notwendigen Parkplätze fänden in der Tiefgarage und auf den Freiflächen des Grundstücks Platz. Im Erdgeschoss soll eine Gastronomienutzung im Obergeschoss eine barrierefreie Wohnung und im Dachgeschoss und Spitzboden eine weitere barrierefreie Wohneinheit untergebracht werden. Beide Wohneinheiten sollen über nach Richtung Süden ausgerichtete Loggien und Terrassen verfügen.

Architektin Christina Brandenburg hat das Gebäude geplant.. Foto: Archtiketurbüro / WP

Terrasse und aufschiebbare Verglasung

Über einen barrierefreien Fahrstuhl und ein um den Aufzug laufendes Treppenhaus von der Tiefgarage bis ins Dachgeschoss würden alle Nutzungseinheiten erschlossen. Das Grundstück würde entsprechend den Vorgaben des Bebauungsplanes für das Gebäude voll ausgenutzt. Der Gastraum im Erdgeschoss ist ebenerdig zugänglich. „Im Sommer lädt die geschützt liegende Terrasse der Gastronomie an der Süd-Ost-Seite zum Verweilen ein. Durch die große aufschiebbare Verglasung können Außenbereich und Innenbereich miteinander verschmelzen,“ sagt Architektin Brandenburg.

Moderne und historische Gestaltungsmerkmale

Hans-Werner Bals ist Geschäftsführer des Architektenbüros B&K Ingenieur in Brilon Foto: Archtiketurbüro / WP

Auch im geplanten Gastronomiebereich ist ein „großzügiges rollstuhlgerechtes“ WC eingeplant. Die Vorgaben der Gestaltungssatzung (Fensterformate, Materialien) seien, bis auf wenige Abweichungen, welchen der Planungs- und Bauausschuss der Stadt Winterberg nun zugestimmt hat, aufgegriffen und eingeplant. „Entstehen soll ein ansprechendes Wohn- und Geschäftshaus, welches moderne und historische Gestaltungsmerkmale miteinander verschmelzen lässt,“ so Geschäftsführer Bals.

Auf der Suche nach einem Pächter

Bauherr Jan van Egmond ist nun auf der Suche nach möglichen Pächterfür das geplante Restaurant. Er wolle keine Dönerbude dort einziehen lassen, betont der Geschäftsmann. Er stelle sich dort eine Gaststätte mit einer „anspruchsvollen Qualitätsküche“ vor. „Wir suchen einen erfahrenen Pächter mit guten Ideen“, sagt der Geschäftsmann.

