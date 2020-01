Winterberger kassiert sieben Monate Haft

„Nö, alles gut.“ Kurz und knapp fiel das letzte Wort des 25-Jährigen aus Winterberg vor dem Urteil beim Amtsgericht Medebach aus. Es klang wie eine Mischung aus Flapsigkeit und Resignation – denn dass seine Situation alles andere als gut war, wusste der junge Mann genau.

Kaum eine Minute nach dem lakonischen letzten Wort verurteilte ihn Richter Frank Seidel zu sieben Monaten Haft. Ein Strafmaß, das gewöhnlich zur Bewährung ausgesetzt wird – es sei denn, ein Angeklagter hat schon mehrfach bewiesen, dass er unfähig ist, eine Bewährungszeit ohne neue Straftaten durchzustehen. So wie der junge Winterberger.

„Wie kommt man auf eine derartig dumme Idee? Vor allem, wenn man doch weiß: Mit diesem Kumpel geht es schief?“, wollte der Richter wissen. Er sei eben ein Mitläufer, konnte der Angeklagte darauf nur antworten.

Bei Einbruch des Kumpels in Winterberg Schmiere gestanden

Die „dumme Idee“ klang in der Version der Staatsanwaltschaft so: In der Nacht auf den Ostersonntag 2019 ist der Angeklagte mit einem Bekannten in der Winterberger Innenstadt unterwegs. Der Bekannte kommt spontan auf die Idee, in ein Hotel einzubrechen.

Er steigt durch ein Fenster ein, klaut drei Portemonnaies mit insgesamt etwa 75 Euro, einen Laptop samt Tasche, dazu etwas Weißbrot und einige Miniportionen Nutella. Der Angeklagte steht draußen Schmiere und bekommt 35 Euro von der Beute ab.

Später am Morgen versuchen die beiden noch, mit den gestohlenen Bankkarten Geld abzuheben, bringen aber die PIN-Nummern durcheinander und gehen leer aus.

Alle Vorwürfe eingeräumt

„Hat sich nicht gelohnt“, befand auch der Angeklagte. „Aber dass es eine dumme Entscheidung war, fiel mir fünf Minuten zu spät ein.“ Die Vorwürfe räumte er unumwunden ein; er habe sogar später versucht, den Geschädigten zumindest ihre Papiere und Karten zurückzugeben – das sei ihm bei der Polizei geraten worden, um die Folgen der Tat für die Bestohlenen und sich selbst abzumildern.

Das scheiterte daran, dass der Komplize alles schon hatte verschwinden lassen. „Und den Laptop hatte ich vorher gar nicht gesehen.“ Das Gerät, so stellte sich dann heraus, war ohnehin schon kurz nach dem Diebstahl vom Komplizen für 20 Euro verkauft worden und konnte ebenfalls nicht zurückgegeben werden.

Dass man sich wegen der Ideen eines Kumpels so in Schwierigkeiten bringen lassen, so nett könne dieser doch gar nicht sein, staunte der Richter. „Ist er auch nicht. Weil er halt immer Mist baut“, meinte der Angeklagte. Aber er selbst „mache halt jeweils mit.“

Vier Vorstrafen, drei laufende Bewährungen

In Schwierigkeiten brachte er sich in der Tat schon oft: vier Vorstrafen hat er seit 2012. Es nahm seinen Anfang mit fünffachem schwerem Diebstahl und mehrfachem Fahren ohne Fahrerlaubnis, später ging es jeweils um den Besitz von Betäubungsmitteln, teilweise auch Handel damit. „Aber seit einer Therapie 2017 bin ich total clean.“

Was er denn beruflich mache und wie er sich seine Zukunft vorstelle, wollte Richter Seidel wissen. Er versuche, als Hilfskraft in der Gastronomie Fuß zu fassen, habe auch ein Vorstellungsgespräch gehabt und ein Probearbeiten vereinbart.

Die Branche wolle er wechseln, nachdem sein letzter Arbeitgeber, ein Industriebetrieb, ihn um den Mindestlohn und 150 Stunden vom Zeitkonto geprellt habe. „Ich würde gern als Beikoch oder so arbeiten. Und später dann Familienplanung und so.“

Vierte Bewährung „wäre falsches Signal“

Ein Geständnis, Kooperationswille, Drogentherapie, Aussicht auf einen Job – das alles sprach vor Gericht für ihn. Doch: „Sie haben das von der Justiz in Sie gesetzte Vertrauen gründlich enttäuscht“, bilanzierte der Staatsanwalt.

Wer so einen Unsinn mache, trotz guter Aussichten und während gleich drei laufender Bewährungen, für den sei eine vierte Bewährungsstrafe „ein falsches Signal.“ Der Verteidiger des jungen Mannes sah das ähnlich, plädierte aber dennoch für eine weitere Chance auf Bewährung – weil eben doch viel für seinen Mandanten spreche. Doch daraus wurde nichts.

„Die Milde, das sind die sieben Monate“, betonte der Richter in seiner Urteilsbegründung. Der Staatsanwalt hatte nämlich ein ganzes Jahr Haft gefordert. „Sie sind ein junger Mensch und da soll es ja noch eine Perspektive geben.“

Deshalb schickte Seidel seinem Urteil einen Wink mit dem Zaunpfahl hinterher: „Es wäre eine Überlegung wert, sich vor einem höheren Gericht die Bewährung zu verdienen.“ Sprich Rechtsmittel gegen das Medebacher Urteil einzulegen, sich gut zu führen und zu hoffen, dass ein höheres Gericht doch noch einmal Milde walten lässt.

Denn sollten aufgrund des Urteils seine drei laufenden Bewährungen nun widerrufen werden, käme „noch eine ganze Menge mehr“ auf den jungen Mann zu. Wesentlich mehr, als 35 Euro Beuteanteil, Weißbrot und Nutella wert sind.