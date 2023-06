Winterberger New-Work-Philosophie: Mascha liebt die Freiheit

Winterberg. Mascha Hansen arbeitet bei der Branding-Agentur Dive Inn in Winterberg. Sie erzählt, was hinter der New-Work-Philosophie des Unternehmens steckt.

Morgens vor der Arbeit mit dem Snowboard auf die Piste, anschließend entspannt an digitalen Marken und Strategien arbeiten. Oder bei gutem Sommerwetter raus aus dem Büro, ab mit dem Laptop zum Hillebachsee - für Mascha Hansen ist das kein Problem. Die 24-Jährige arbeitet als Junior Art-Director bei der Brandingagentur „Dive Inn“ in Winterberg und genießt, dass in dem Unternehmen eine New-Work-Philosophie gelebt wird.

Flexibel und eigenverantwortlich arbeiten

Konkret heißt das: „Dive Inn“ arbeitet kreativ, mobil, papierlos und ohne feste Arbeitszeiten. Doch klar ist auch: Es geht um ganz reale Projekten, die an Termine gebunden sind und zur Zufriedenheit der Kunden erfüllt werden müssen und dafür müssen Absprachen verlässlich eingehalten werden. Doch auf dem Weg zum Endprodukt für den Kunden ist viel Eigenverantwortung und Kreativität gefragt. „Jeder Mitarbeitende hat die Freiheit, die Projekte so zu machen, wie es für ihn gut ist. Aber natürlich müssen wir auch Geld verdien. Eigenverantwortung ist uns ganz wichtig“, erklärt Philipp Schäfer. Der 34-Jährige hat die Agentur vor drei Jahren gemeinsam mit seiner Frau Natalie und seinem Bruder Moritz in Wiesbaden gegründet. Angesiedelt hat sich das junge Unternehmen 2018 in Winterberg – seit 2022 hat die Agentur im Gewerbegebiet Remmeswiese ihren Sitz.

Philipp Schäfer ist einer der Firmengründer. Er macht den Sauerland-Valley-Podcast. Foto: Dive Inn

Konzeptionistin und Grafikdesignerin

Mascha ist seit vier Jahren mit dabei – zuerst als Praktikantin, dann mit einer Teilzeitstelle, jetzt ist sie Vollzeit als Konzeptionistin und Grafikdesignerin beschäftigt. Am Berufskolleg Bestwig hatte die Winterbergin zunächst eine dreijährige schulische Ausbildung zur Gestaltungstechnischen Assistentin absolviert. Viel praktische Erfahrung konnte sie anschließend bei einem siebenmonatigen Praktikum in Nordirland sammeln. Dort hat sie für eine gemeinnützige Organisation gearbeitet und die ganze berufliche Palette vom Grafik-Design über Videographie, Fotografie bis hin zu Interviews kennengelernt.

Mit dem Laptop auf der Couch oder im Café arbeiten

„Ich kann nur jedem empfehlen, mal ein Auslandspraktikum zu machen. Ich habe sehr viele gute Erfahrungen gemacht und beruflich sehr viel gelernt“, erzählt Mascha Hansen, die gebürtig aus Winterberg stammt. Nach dem Praktikum gab es viele Fragen: Wie geht es jetzt weiter? Studieren? Eine Ausbildung machen? Im Sauerland bleiben oder nach Köln ziehen? Nach einem Praktikum bei „Dive Inn“ und dem Angebot, dort zu arbeiten, war für sie schnell klar: „Ich bleibe hier.“ Fasziniert hat sie vor allem, die ganz andere Art zu arbeiten, die in dem noch jungen Unternehmen gelebt wird: Es gibt keine festen Arbeitsplätze, keine Zeiterfassung und die Möglichkeit, von überall zu arbeiten. „Ich kann hier sehr eigenverantwortlich arbeiten, wir haben untereinander ein sehr freundschaftliches Verhältnis und ich kann mir meine Arbeitszeit flexibel einteilen. Und es gibt sehr viel Wertschätzung. Für mich ist das perfekt“, sagt die 24-Jährige. Wenn sie möchte, kann sie es sich mit ihrem Laptop auf der großen Couch bequem machen oder sich zum Arbeiten mit einem Sessel nach draußen setzen oder auch ins Café. „Für mich ist es wichtig, dass ein Arbeitsklima herrscht, in dem ich mich wohlfühle. Das wirkt sich auch positiv auf das Arbeitsergebnis aus“. Davon ist die junge Frau überzeugt.

Markenstrategien entwickeln

Entwickelt werden bei Dive Inn Markenstrategien und deren Designumsetzung in den unterschiedlichsten Bereichen. Das Tätigkeitsfeld von Mascha erstreckt sich von der Gestaltung von Logos über die Entwicklung von Apps bis hin zur Erstellung von Internetpräsenzen. Mascha Hansen erklärt: „Wichtig ist für uns, die Bedürfnisse des Kunden zu ermitteln und dann gemeinsam mit ihm an der Lösung zu arbeiten. Deshalb steht bei uns am Anfang jedes Projektes ein Workshop, bei dem geguckt wird, welche Zielgruppe soll erreicht werden, welche Produkt-Palette soll vermarktet werden, welche Alleinstellungsmerkmale zeichnen das Unternehmen aus und wie möchten wir die Kunden erreichen? Wenn das klar ist, arbeitet ich ein Konzept aus, das wir dann umsetzen.“

Leben und arbeiten in Winterberg

Philipp Schäfer betont, dass Winterberg ganz bewusst als Firmensitz ausgesucht worden sei. Er und sein Bruder Moritz kommen hierher und finden, dass sich im Sauerland leben und arbeiten perfekt vereinbaren lassen. Auch ihre Mitarbeiterin Mascha sieht da so: „Ich habe hier alles vor der Tür. Wenn ich möchte, kann ich Ruhe oder auch Sport und Action haben. Und die nächste größere Stadt ist auch nur eine Stunde entfernt.“ Dazu passt auch ein Projekt, das „Dive Inn“ ins Leben gerufen hat: „Sauerland Valley“. Philipp Schäfer spricht in seinem Podcast mit Menschen aus dem Sauerland, mit „Macher/innen“: „Wir wollen zeigen, dass man hier etwas bewegen kann und, dass man hier sehr gut leben kann. Ziel ist es, dem Sauerland ein Gesicht zu geben.“

Das ist das „Sauerland Valley“

Vertreten ist das „Sauerland Valley“ auch beim Ruhr Summit 2023 am 13. Juni in der Jahrhunderthalle in Bochum. Dabei handelt es sich um ein Business-Event für Start-up und Investoren, das die Möglichkeit zum Austausch in der Gründerszene bieten will. Und so steht „Dive Inn“ für ein junges Unternehmen, das zwar ganz bewusst lokal im Sauerland verortet, aber gleichzeitig in der digitalen Welt unterwegs ist und einen modernen Arbeitsplatz bietet. Und genau das ist es, was die Agentur als Arbeitgeber für Mascha so interessant macht.

Firmen-Infos im Unternehmenspass

Mitarbeiter: 6

Tätigkeitsfeld: Branding (Markenidentität) & Workshops

Standorte 1

Branche: Brandingagentur

Arbeitszeit: 40 Stunden

Arbeitsplatz: Flexible Arbeitszeiten, remote Work

Benefits: Mitarbeiterkarte Winterberg, Workation, kostenlose E-Ladestation, E-Bike, ergonomische Arbeitsplätze

Weiterbildungen: Weiterbildungsbudget nach Absprache (bis 500€ pro Kopf)

Weitere Besonderheiten: Regelmäßige Teamevents, gemeinsame Küche und gemeinsames Kochen, Ausflüge, Events

Adresse: Remmeswiese 30, 59955 Winterberg

Internet/Social-Media: www.dive-inn.rocks, www.instagram.com/diveinnrocks/, www.sauerland-valley.de Podcast: Sauerland ValleyInstagram: @diveinnrocksLinkedIn: DIVE INN GmbH

