Winterberger Schützenfest: Das Programm im Überblick

Die Schützengesellschaft Winterberg feiert am Wochenende Schützenfest. Es wird die Nachfolge des Königspaars Ines und Dennis Wahle gesucht.

Winterberg. Es ist nicht mehr lange hin, dann steht das diesjährige Hochfest der Schützengesellschaft 1825 Winterberg vom 16. bis 18. Juni traditionell im großen Festzelt auf dem Kurparkgelände an. Hierzu lädt der Vorstand alle Bürger, Gäste und Freunde der Stadt Winterberg aus nah und fern ein.

Beginnen wird das Fest am Freitag mit einem Ständchen am Winterberger St. Franziskus Hospital um 18 Uhr. Zum Antreten treffen sich die Schützenbrüder um 19 Uhr an der Schützeneiche in der unteren Pforte. Der Bürgermeister, das Königspaar und die Jubilare der Schützengesellschaft werden hier mit einer Ständchenparade geehrt. Die Ehrung der 65-, 60-, 50-, 40- und 25-jährigen Jubilare findet wie gewohnt im Festzelt auf dem Kurparkgelände statt.

Ehrungen für langjährige Treue

Dieses Jahr werden einige Schützenkameraden für ihre langjährige Vereintreue geehrt. Ganz besonders lang im Verein sind: 75 Jahre Mitglied sind Heinz Braun, Hugo Sommer und Rudolf Wahle. 65 Jahre Mitglied sind Gerhard Abel, Heinz Braun, Gerhard Deimel, Wolfgang Schnurbusch, Lorenz Sommer und Heinz Steinhausen. 60 Jahre Mitglied sind Gerd Cordes, Heinz Guntermann, Alfons Östreich und Siegfried Schubarth. Nach den Ehrungen folgt der Tanz der ehemaligen Könige und ein geselliger Abend zu den Klängen des Musikvereins Düdinghausen. Der Eintritt ist für alle Bürger und Gäste frei.

Neuer König wird am Samstagnachmittag ermittelt

Am Samstag sammeln sich die Schützen um 13.15 Uhr am Vereinslokal der Königskompanie „Café Engemann“. Mit musikalischer Unterstützung wird das noch amtierende Königspaar Dennis und Ines Wahle abgeholt und zur Vogelstange begleitet. Die Jungschützen als fester Bestandteil des Schützenfestes ermitteln um 14.30 Uhr im Jugendkönigsschießen den Nachfolger von Jungschützenkönig Erik Selbach. Im Anschluss daran findet mit dem Königsschießen der Höhepunkt des Winterberger Schützenfestes statt. Gegen 18 Uhr kommt es im Festzelt zur Königsproklamation der beiden neuen Könige, der sich dann der Große Schützenball anschließt. Unter den Klängen des Musikvereins Düdinghausen und im weiteren Abendverlauf der Big Band „Timeless“ aus Niedersfeld können Schützen und Gäste bis in die Nacht hinein tanzen und feiern.

Der Sonntag beginnt um 9 Uhr mit dem Hochamt in der Katholischen Pfarrkirche. Von hier aus marschieren die Schützen zum Festzelt, in das die Schützengesellschaft alle Bürger und Gäste bei gewohnt freiem Eintritt zum großen Frühschoppenkonzert des Musikvereins Düdinghausen einlädt.

Zum Großen Festzug treten die einzelnen Kompanien bei ihren Kompanielokalen um 13.30 Uhr zum „Sternmarsch“ in die Untere Pforte an. Die ehemaligen Könige werden am Restaurant „Heimatliebe“ abgeholt und in den Festzug eingegliedert. Auch in diesem Jahr werden wieder viele Zuschauer erwartet, die während des „Großen Festzuges“ ab 14 Uhr dem neuen Königspaar mit Hofstaat zujubeln können. Wie in jedem Jahr kommt es am Ehrenmal zum Kameradengedenken. Der traditionelle Parademarsch wird vor dem Oversum durchgeführt. Es schließen sich Kindertanz, Ehrungen und Königstanz an, bis dann das Winterberger Schützenfest in die Nacht hinein mit Blasmusik und bei freiem Eintritt allmählich ausklingt.

