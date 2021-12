Winterberger steht wegen Missbrauchs der Tochter vor Gericht

Arnsberg/Winterberg. Der 54-jährige soll die Taten gefilmt und im Internet verbreitet haben. Heute hat der Prozess in Arnsberg vor dem Landgericht begonnen

Seit heute Morgen (13. Dezember) steht ein 54-jähriger Mann aus dem Raum Winterberg wegen dem sexuellen Missbrauch seiner eigenen Tochter vor dem Landgericht in Arnsberg.

Konkret wirft die Staatsanwaltschaft dem Mann vor, in Winterberg, in der Zeit von Mitte April bis Mitte Juni diesen Jahres, in acht Fällen sexuelle Handlungen an dem 13-jährigen Mädchen vorgenommen zu haben. Dabei soll er, laut Anklageschrift, die Taten gefilmt und im Internet verbreitet haben. Die Aufnahmen sollen in einem Waldstück und in einem Garten in Winterberg entstanden sein.

In Handschellen wurde er heute vorgeführt und von seinem Rechtsanwalt in Empfang genommen. Aktuell sitzt er in der Justizvollzugsanstalt Hamm in Untersuchungshaft. Nervös klammerte sich der Angeklagte an seinem Trinkpäckchen, zwischenzeitlich schluchzte er, als Staatsanwältin Kuni ihre Anklageschrift mehr als 20 Minuten lang detailliert vortrug und darlegte, welcher Taten sie den Winterberger bezichtigt. Darunter schwer zu ertragende sexuelle Handlungen vor laufender Kamera, die der Mann unter anderem an eine Frau per WhatsApp verschickte oder über ein Sexportal teilweise über einen Live-Stream verbreitete.

Im Laufe der Verhandlung soll die bekannte forensische Psychologin Nahlah Saimeh ihr Gutachten über den Angeklagten vortragen.

