Winterbergs Bürgermeister lobt Arbeit im Kampf gegen Schnee

Winterberg. Der Bauhof Winterberg war in den vergangenen Wochen extrem beschäftigt. Bürgermeister Michael Beckmann wendet sich an die Arbeiter und Helfer.

In diesem Winter sind die Mitarbeiter des städtischen Bauhofs Winterberg besonders gefragt. Sie sorgen dafür, dass die Straßen bei jeder Wetterlage frei von Schnee und Eis sind. Seit dem 25. Dezember ist durchweg Winterdienst geleistet worden.

Die Mitarbeiter beginnen in der Regel um 2.30 Uhr – auch an Wochenenden und Feiertagen. Zunächst werden die wichtigen und gefährlichen Gemeindestraßen abgefahren – das ist in der Rechtssprechung so vorgegeben. Dies ist in Winterberg zum Beispiel die Bahnhofstraße, die Marktstraße oder die Hagenstraße. Danach folgen die Bereiche Krankenhaus, Feuerwehr, Polizei und Altenheime. In Folge kommen die Schulen, Kindergärten und die weiteren Straßen.

Werben für Verständnis

Insgesamt ist der Bauhof für die Räumung von rund 145 Kilometern Gemeindestraßen zuständig. Die Räumung der überörtlichen, der Bundes- und Landestraßen obliegt der Straßenmeisterei, die der Kreisstraßen dem Hochsauerlandkreis. „Bei starkem Schneefall gibt es hin und wieder Hinweise der Bürgerinnen und Bürger, dass ihre Straße noch nicht geräumt sei. Hier ist aber zu beachten, dass die Straßen teilweise sehr früh am Morgen gegen 4 Uhr bereits einmal geräumt sind, dies aber durch den Schneefall um 8 Uhr nicht mehr unbedingt erkennbar ist“, sagt der Leiter des städtischen Bauhofs, Alexander Vonnahme. Auch lasse es sich leider nicht immer vermeiden, dass die von Bürgerinnen und Bürgern bereits geräumten Einfahrten zugeschoben werden, so Vonnahme weiter.

Neben den Gemeindestraßen ist der Bauhof auch für die Räumung der Gehwege vor städtischen Grundstücken, Gebäuden sowie Plätzen wie zum Beispiel der Unteren Pforte zuständig.

Bis zu 100 Lkw-Ladungen pro Nacht

Zusätzlich zum regulärem Winterdienst sind die Mitarbeiter des Bauhofs aktuell auch bei der Abfuhr des Schnees gefordert, wenn die erforderlichen Straßenbreite nicht mehr gegeben ist. Bereits mehrmals wurde in diesem Winter der Schnee in der Kernstadt in Winterberg sowie den Höhendörfern abgefahren bzw. beseitigt. Neben den bauhofeigenen Maschinen und Geräten werden noch weitere Unternehmer mit Lkw eingesetzt. Bis zu 100 Lkw-Ladungen werden dann pro Nacht an die Schneekippe in der Stadt transportiert und abgeladen.

„Ich bin dankbar, dass die Mitarbeiter unseres Bauhofs einen so gut funktionierenden Winterdienst leisten. Ein Dank geht auch an die beauftragten Unternehmer, die den Bauhof unterstützen. Nicht zu vergessen sind die Mitarbeiter des Forstbetriebes der Stadt Winterberg, die dem Bauhof ebenfalls beim Winterdienst unter die Arme greifen“, so Bürgermeister Michael Beckmann.