Winterbilanz: So zufrieden sind Hallenberg und Medebach

Mit so viel Schnee wie am Skiliftkarussell Winterberg Anfang März 2023 konnte Medebach nicht dienen. Dennoch ist man dort zufrieden.

Hallenberg/Medebach. Die beiden Städte im Hochsauerlandkreis ziehen eine positive Bilanz zur abgelaufenen Wintersaison. Doch es gibt auch einen Wermutstropfen:

Die Sommersaison steht schon in den Startlöchern und die HSK-Kommunen ziehen allmählich Bilanz für die vergangene Wintersaison. So zeigte sich die Stadt Winterberg zufrieden mit den vergangenen Monaten. Und auch die Städte Medebach und Hallenberg können nicht klagen. Medebachs Bürgermeister Thomas Grosche ist zufrieden: „Die Wintersaison ist, was die Auslastung unserer Übernachtungsbetriebe anging, gut gelaufen.“

Medebachs Bürgermeister Thomas Grosche. Foto: Stefanie Bald

Im Vergleich zum Vorjahr habe es bei den Betrieben über zehn Betten im Dezember 22 ein plus von rund zehn Prozent zum Vorjahr gegeben. Insgesamt rechne er für das erste Quartal 2023 mit Übernachtungszahlen die in etwa auf dem guten Vorjahresniveau liegen würden. „Leider war es allerdings im Stadtgebiet Medebach aufgrund des Schneemangels in den tieferen Lagen nicht möglich Loipen zu spuren, sodass hier kein entsprechendes Angebot geschaffen werden konnte“, sagt Grosche.

Im Familienskigebiet Schloßberg sei hingegen an diversen Tagen Ski- und Rodelspaß möglich gewesen. Touristik-Geschäftsführer Michael Aufmhof: „Im Jahr 2022 konnten wir im Stadtgebiet Medebach einen neuen Rekord an Übernachtungszahlen erreichen. Inklusiv der kleineren Betriebe unter zehn Betten konnten rund 950.000 Übernachtungen verzeichnet werden.“ Man gehe davon aus, dass man auch im Jahr 2023 ähnliche Zahlen erreichen werde. Die Nachfrage sei hoch und auch die Vorbuchungszahlen würden auf ein ebenfalls gutes Jahr hindeuten.

Laut der Winterberg Touristik (WTW), welche die angeschlossenen Häuser in der Stadt Hallenberg mitbetreut, hat die Wintersaison 2022/2023 nahezu ein „Vor-Corona“ Niveau erreicht. Neben einen kleinen Loch in der Regenphase im Januar seien die Häuser besonders am Wochenende durchaus gut belegt worden. „Man konnte Gästen in Hallenberg und unserer Region anmerken, dass der Wegfall der Pandemie-Beschränkungen gerne angenommen wurde und so unbeschwerter Urlaub in der Ferienregion möglich war“, sagt Hallenbergs Bürgermeiste Enrico Eppner.

