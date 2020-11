Zum Wochenende dreht der Spätherbst in den Frühwinter. Mit einer Winddrehung auf Ost erreicht den Hochsauerlandkreis zum Sonntag deutlich kältere Luft. Diese bringt einiges an Sonne mit, Schneeflocken rieseln vorerst aber noch nicht. Das ändert sich allerdings in der kommenden Woche. Die neue Woche startet dann ebenfalls mit trocken-kaltem Frühwinterwetter. Zur Wochenmitte mischen sich dann auch einige Niederschläge dazu, welche teils bis in tiefere Lagen als Schnee fallen können.

Winterberg und Kahler Asten – Das Wetter auf dem Berg

In den vergangenen Tagen war das Wetter rund um Winterberg und den Kahlen Asten wahrlich schwer vorherzusagen. Vielfach lag die Grenze zwischen Nebel und Sonnenschein genau inmitten des Stadtgebietes. Rund um Züschen und in den Höhendörfer war es meist neblig und kalt, zwischen Niedersfeld und Siedlinghausen dagegen längere Zeit freundlich und auch etwas wärmer.

Im Laufe des Donnerstags zog dann aus Norden ein schwaches Niederschlagsband auf, welches hier und da für einige Regentropfen sorgte. Bereits am Freitag setzt sich die im Allgemeinen sehr trockene Wetterlage aber fort. Meist wechseln sich dabei Phasen mit kurzen freundlichen Abschnitten und Perioden mit Hochnebel miteinander ab. Die Temperaturen sind dabei noch recht mild, sie erreichen meist rund 4 bis 6 Grad . Auch der Samstag beginnt noch mit herbstlicher Luft, im Laufe des Tages dreht der Wind dann aber immer mehr auf Ost und schon in der Nacht zu Sonntag ist verbreitet mit leichtem Frost zu rechnen. Der Tag selbst wird dann recht nett, längerer Sonnenschein und einige Wolkenfelder wechseln sich bei nur noch 0 bis 2 Grad ab. Nach einer frostigen Nacht zum Montag geht es ruhig in den letzten Tag dieses Monats.

Das Wetter für die Medebacher Bucht und Marsberg

Um in den vergangenen Tagen einen Blick auf die Sonne zu bekommen musste man rund um Medebach und Hallenberg nach Westen ausweichen. Dichter Nebel und Hochnebel sowie Temperaturen um 4°C bedeuteten typisches Spätherbstwetter. In Marsberg schauten zumindest die westlichen Teile des Stadtgebietes etwas aus der Nebelsuppe heraus. In den kommenden Tagen wird die Sonne-/Nebelverteilung im Sauerland wieder etwas gerechter.

Alle bekommen einige Sonnenstunden ab, müssen aber weiterhin auch mit Nebel- und Hochnebelfeldern rechnen. Dazu bleiben die Temperaturen abgesehen von kurzen Phasen während der Nachtstunden noch im positiven Bereich. Meist werden 5 Grad gemessen. In der Nacht zu Sonntag kommt dann mit einem mäßigen Ostwind kältere Luft aus Finnland und Russland an. Sie treibt die Temperaturen in den leichten Frostbereich und auch am Tag klettern sie nur noch bis maximal 4 Gradin die Höhe. Dazu kann sich die Sonne immer wieder mal durchsetzen, teils auch für längere Zeit. Nach einer Nacht zum Montag mit teils mäßigem Frost klettern die Temperaturen auch am Tag kaum über den Gefrierpunkt. Dazu bleibt es trocken mit Sonne und Wolken.

Brilon und Olsberg – Das Wetter für den Nordkreis

So wie es die physikalischen Gesetze vorgeben waren die Briloner Hochflächer und das Ruhrtal rund um die Wochenmitte deutlich bevorteilt. Der südliche Wind sorgte dafür, dass sich die Hochnebelwolken auf der geschützten Seite von Ettelsberg und Langenberg immer wieder auflösen konnten. Am gestrigen Donnerstag stemmte sich dann aber eine schmale Wolkenfront dagegen, welche zum Tiefdruckgebiet „TANJA“ gehörte. Sie brachte im Tagesverlauf hier und da einige Regentropfen, welche aber in den meisten Orten für die Regenmesser kaum erfassbar waren. Von heute an schließen sich nun wieder mehrere trockene Tage am Stück an.

Die Temperaturen werden sich aber spürbar nach unten bewegen. So bringt der heutige Freitag noch Werte, welche sich nicht allzu weit unterhalb der 10-Grad-Marke einfinden. Auch der Samstag bleibt noch verhältnismäßig mild, zeigt aber bereits eine leichte Abwärtstendenz. Dazu wechseln sich Sonnenschein und einige Wolkenfelder miteinander ab. Zum Sonntag und Montag bekommt die Sonne dann noch mehr Platz am Himmel eingeräumt. Ein spürbarer Ostwind treibt aber deutlich frischere Luft heran und so sind die Morgenstunden oftmals leicht frostig. An den Nachmittag erreichen die Werte in den höher gelegenen Orten nur noch rund 2 Grad in Olsberg noch bis zu 4 Grad.

Der Trend: Das frühwinterliche Wetter mit Nachtfrost setzt sich auch im weiteren Verlauf der neuen Woche fort. Zunächst scheint dabei die Sonne, ab Wochenmitte ziehen einige Niederschläge durch, teils fallen diese bis ins Tal als Schnee oder Schneeregen.