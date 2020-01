Hochsauerlandkreis/Winterberg. Der Winter kommt. In den kommenden Tagen fällt Schnee. Wetterexperte Julian Pape weiß, an welchem Ort wie viel Zentimeter erwartet werden dürfen.

Der Winter gibt ein Stelldichein – allerdings ein kurzes. Am Dienstag und am Mittwoch fallen immer wieder Schnee- und Schneeregenschauer im Hochsauerlandkreis – vor allem im Raum Winterberg wird es weiß. In etwas höheren Lagen bliebt dieser auch liegen. Am Donnerstag aber schon wieder milder.

Winterberg und Kahler Aasten – Das Wetter auf dem Berg

Das erste richtige Wintersportwochenende der Saison liegt hinter Winterberg. Vor allem der Samstag präsentierte sich dabei als fantastischer Tag mit viel Sonnenschein und einem tollen Blick auf den Nebel in den Tälern.

Die neue Woche startete am Montag nun deutlich wechselhafter mit etwas Regen. Dieses Niederschlagsgebiet bildete aber nur den Auftakt für eine sehr turbulente Wetterwoche. Besonders der Dienstag bringt immer wieder kräftige Schnee- und Schneeregenschauer. Die Schneefallgrenze sinkt von 800 m am frühen Morgen bis auf 400 m am Nachmittag ab und so können in den Hochlagen bereits 5 bis 10 cm Neuschnee fallen. Auch in der Nacht und am Mittwoch folgen weitere Schauer nach, welche bei Temperaturen knapp unter dem Gefrierpunkt für weiteren Zuwachs an Neuschnee sorgen. So beträgt die Schneedecke am Donnerstagmorgen verbreitet zwischen 10 und 15, eventuell sogar bis zu 20 cm. Im Laufe des Tages dreht der Wind dann aber wieder auf Südwest und zum Nachmittag und Abend kommt auch Regen auf. Damit setzt selbst in den Hochlagen wieder Tauwetter ein, die Temperaturen erreichen bis zu 4°C.

Die Prognose fürs Wochenende enthält noch viele Unsicherheiten insbesondere für Wintersportler und Skifahrer. Unklar ist, wie stark das Tauwetter sein wird und wie viele Skilifte am Wochenende geöffnet sein werden.

Folgende Skilifte sind aktuell geöffnet

Willingen-Skigebiet 30 cm Alt- und Maschinenschnee 12 Skilifte

Willingen-UsselnWinterberg-Altastenberg 20 cm Alt- und Maschinenschnee 3 Lifte

Winterberg-LangewieseWinterberg-Neuastenberg 20 cm Alt- und Maschinenschnee 4 Lifte

Winterberg-Ruhrquelle 50 cm Alt- und Maschinenschnee 1 Lift

Winterberg-Sahnehang 20 cm Alt- und Maschinenschnee 3 Lifte

Winterberg-Skiliftkarussell 35 cm Alt- und Maschinenschnee 17 Lifte

Das Wetter für die Medebacher Bucht und Marsberg

Während die vergangene Woche auf den Bergen und teils auch im nördlichen Sauerland viel Sonnenschein brachte, lagen die Medebacher Bucht und der Raum Marsberg oft unter dichtem Nebel und Hochnebel. In mittleren Lagen der jeweiligen Stadtgebiete, die direkt im Nebel lagen, bildete sich eine faszinierend anzuschauende Schicht aus Raureif.

Die Berge hingegen, z.B. der Schlossberg bei Küstelberg oder der Bollerberg oberhalb von Hesborn schauten dagegen aus dem Nebel heraus und man hatte einen tollen Blick über das Nebelmeer im Tal. Die kommenden Tage präsentieren sich nun vollkommen anders. Dienstag und am Mittwoch ziehen immer wieder kräftige Schauer über das Land hinweg. Auch in den Stadtzentren von Medebach, Hallenberg und Marsberg werden diese Schauer teilweise als Schnee fallen, sie bleiben hier aber nur kurzzeitig mal liegen. In etwas höheren Lagen ist dagegen mit Neuschnee und winterlichen Straßenverhältnissen zu rechnen. Dazu kommt ein teils stürmischer West-, bis Nordwestwind. Am Donnerstag kehrt die milde Luft zurück, anfangs ist es trocken, zum Abend kommt Regen auf.

Brilon und Olsberg – Das Wetter für den Nordkreis

Die vergangene Woche war die bisher kälteste des bisherigen Winters. Nur knapp überschritt das Thermometer den Gefrierpunkt und in den Nächten gab es verbreitet mäßigen Frost. So erreichte Bruchhausen einen Tiefstwert von knapp -7°C, Olsberg kam auf -6°C und Brilon auf -4,5°C.

Zum Sonntag wurde diese Kaltluftschicht dann ausgeräumt und die Temperaturen kletterten wieder über 5°C hinaus. Nasskalte Luft vom nördlichen Atlantik sorgt nun rund um die Mitte dieser Woche für eine leicht winterliche Periode. In etwas höheren Lagen kann es zeitweise sogar kräftig schneien und so ist hier im Laufe des Dienstags und Mittwochfrüh mit winterlichen Straßenverhältnissen zu rechnen. Unten im Ruhrtal bleibt es dagegen meist bei Schneeregen und eine nasse Schneedecke ist wenn überhaupt nur von sehr kurzer Dauer. Im Laufe des Mittwochs beruhigt sich die Lage dann allmählich und der Start in den Donnerstag verläuft meist trocken. Im Tagesverlauf ist dann sogar etwas Sonnenschein möglich, bereits zum Abend kommen dann aber neue Niederschläge auf. Diese haben milde Luft im Gepäck, der Schnee taut wieder.

Der Trend: Der Start in den Februar verläuft im Sauerland ausgesprochen mild. Rund um das Wochenende ziehen immer wieder Regenfälle über unsere Region hinweg. Auch in höchsten Lagen taut es weiter. Mehr unter www.wetter-sauerland.de