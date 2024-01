Viel Schnee ist bisher nicht gefallen, trotzdem war auf den Pisten im Sauerland am Wochenende einiges los.

Skifahren Wintersport im Sauerland: So schön war es am Wochenende

Brilon/Winterberg. Unser Fotograf Mark Clemens hat die schönsten Bilder aus den Skigebieten Rauher Busch und Poppenberg eingefangen.

Trotz milder Temperaturen und wenig Naturschnee haben sich am Wochenende viele Wintersportler auf den Weg ins Sauerland gemacht. Der Fotograf Mark Clemens hat für unsere Zeitung einige Impressionen aus den Skigebieten Rauher Busch in Winterberg und Poppenberg in Brilon eingefangen.

Die schönsten Bilder: Wintersport in Brilon und Winterberg Die schönsten Bilder: Wintersport in Brilon und Winterberg Viel Schnee ist bisher nicht gefallen, trotzdem war auf den Pisten im Sauerland am Wochenende einiges los. Foto: Mark Clemens / WP

Die Pisten waren größtenteils mit Kunstschnee beschneit, um den Skifahrern und Snowboardern optimale Bedingungen zu bieten. Die Schneekanonen liefen auf Hochtouren, um die weiße Pracht zu erhalten. Die Wettervorhersage für die kommenden Tage ist vielversprechend. Es soll kälter werden und vielleicht sogar etwas schneien.

