Winterzauber: Medebachs magisches Adventswochenende

Medebach. Von Live-Musik bis hin zu traditionellen Leckereien – der Weihnachtsmarkt in Medebach bietet für jeden etwas.

Im vorweihnachtlichen Lichterglanz erstrahlt der Medebacher Marktplatz wieder am zweiten Adventswochenende. Am Samstag und Sonntag, 9. und 10. Dezember, laden liebevoll geschmückte Holzhütten mit allerlei Leckereien, Deko- und Geschenkideen zum Bummeln und Verweilen ein.

Clown Bubu ist wieder unterwegs

Wie bereits in den Vorjahren haben auch in diesem Jahr Klein und Groß die Möglichkeit sich die Schlittschuhe anzuziehen und ihre Runden zu drehen. Die Kinder können sich auf ein kleines Kettenkarussell freuen und über die Späße von Clown Bubu lachen. Ein buntes Bühnenprogramm mit Live-Musik und Vorführungen sorgt an beiden Tagen für beste Unterhaltung. Kinderaugen strahlen, wenn am Sonntag der Nikolaus den Weihnachtsmarkt besucht und Überraschungen an die Kinder verteilt.

Auf der Marktplatzbühne erwartet die Besucher an beiden Tagen ein abwechslungsreiches Programm. Der Kindergarten Hohoff führt einen Tanz vor, Martin Pittasch modelliert Luftballons und die Street Dance Academy stellt ihr Können unter Beweis. Die Greifvögel der Falknerei im Sauerland lassen die Zuschauer staunen. Musikalische Leckerbissen sind neben dem Gesang des Kinderchors, die Darbietungen des Musikzugs Medebach, der Alphornbläser und der Jagdhornbläser.

Dampfender Glühwein bei musikalischer Begleitung

Am Samstagabend sorgt dann Ansgar Volke für beste Unterhaltung, während in geselliger Runde ein dampfender Glühwein oder Punsch getrunken wird. Erstmalig findet in diesem Jahr am Sonntagnachmittag während des Weihnachtsmarktes ein offenes Singen in der St. Peter und Paul Kirche statt, jedermann ist herzlich eingeladen. Außerdem kann im Rathaus auf einem Bücherbasar ausgiebig gestöbert werden.

Der Weihnachtsmarkt ist bei freiem Eintritt Samstag von 12 bis 22 Uhr und Sonntag von 11 bis 20 Uhr geöffnet. Die Sparkassen Schlittschuhbahn hat an beiden Tagen von 12 bis 19 Uhr geöffnet.

Die Öffnungszeiten der Tourist-Information werden am Samstag und Sonntag auf 13 bis 16 Uhr geändert. Die Bushaltestelle Marktplatz wird am Samstag und Sonntag nicht angefahren. Eine Ersatzhaltestelle wird in der Kapellenstraße eingerichtet.

Programm am Samstag:

12 Uhr: Eröffnung des Weihnachtszaubers; 13 Uhr: Luftballons modellieren; 14 Uhr: Clown Bubu; 15 Uhr: Vorführung Kindergarten; 16 Uhr: Street Dance Academy; 16.30 Uhr: Trecker- Lichterfahrt; 18.15 Uhr: Musikzug Medebach; 18.30 Uhr: Live-Musik Ansger Volke

Programm am Sonntag:

11 bis 18 Uhr: Bücherbasar im Rathaus; 11 Uhr: Kinderchor; 12.30 Uhr: Alphornbläser; 13.30 Uhr: Falknerei im Sauerland; 14.30 Uhr: Jagdhornbläser; 15 bis 17 Uhr: Offenes Singen in der Kirche; 15.15 Uhr: Besuch des Nikolaus; 16 Uhr: Street Dance Academy; 18 Uhr: Bekanntgabe Gewinner der Wunschkugelaktion; 19 Uhr: Lebendiger Adventskalender vor der Tourist-Info (Änderungen vorbehalten)

