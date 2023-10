Wir suchen Ihre Erlebnisse mit der „Ente“ von Citroën

Brilon. Das Kultauto „Ente“ hat Geschichte geschrieben. Unsere Leser sind nun aufgerufen, uns ihre ganz persönliche Enten-Geschichte aufzuschreiben.

Ein Kult-Auto wird 75 Jahre alt. Am 7. Oktober 1948 enthüllte der Automobilhersteller Citroën auf dem Pariser Autosalon den Klassiker mit luftgekühltem Motor. Insgesamt wurden danach fast vier Millionen Exemplare hergestellt, die wegen ihrer technischen Unkompliziertheit und ihres Aussehens viele Freunde fanden.

Heute ist das Auto ein beliebter Oldtimer, der nur noch selten auf den Straßen zu sehen ist. Ein echter Enten-Schrauber ist Albert Buchgeister aus Brilon-Petersborn. Er hat der WP erzählt, wie er zum Entenfahrer wurde und was ihn an dem Auto so fasziniert.

Da werden Erinnerungen wach

Aber ganz bestimmt gibt es noch viele Sauerländer, die sehr wache Erinnerungen an ihre Zeit mit der Ente hatten. Schreiben Sie uns per Mail an brilon@westfalenpost.de. Erzählen Sie uns Ihre ganz persönliche „Enten-Geschichte“ in Wort und Bild. Wir wollen die Enten-Storys sammeln, veröffentlichen und unsere Leser/innen an Ihren Erinnerungen teilhaben lassen. Vielen Dank fürs Mitmachen!

