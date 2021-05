Wird der Hochsauerlandkreises bald eine Öko-Modellregion?

Hochsauerlandkreis. Der Hochsauerlandkreis könnte Öko-Modellregion werden. Der Kreis-Umweltausschuss sprach sich dafür aus. Was hinter dem Vorhaben steckt:

Ein Signal für Klimaschutz, Nachhaltigkeit und Regionalität von Lebensmitteln hat am Donnerstag der HSK-Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft und Forsten gesetzt: Dem Antrag von Bündnis 90/Die Grünen zur Bewerbung des Hochsauerlandkreises als Öko-Modellregion stimmten die Fraktionen einstimmig zu.

Ein Programm des NRW Umwelt- und Landwirtschaftsministeriums macht es möglich: Nach dem Vorbild von Bayern und Baden-Württemberg soll die Zusammenarbeit auf regionaler Ebene und innerhalb der Wertschöpfungskette zwischen Erzeugenden und Vermarktenden verbessert werden. Das soll vor allem dazu beitragen, Landwirtinnen und Landwirten im Ökolandbau bessere regionale Vermarktungsmöglichkeiten zu eröffnen.

Öko-Landwirtschaft weiter voranbringen

Maria Tillmann, Ausschussmitglied der Grünen-Fraktion, sagte im Anschluss an einen Bericht der Landwirtschaftskammer zum Ökolandbau im Hochsauerlandkreis: „Auch wenn wir im HSK vergleichsweise schon ganz gut aufgestellt sind, was ökologisch und extensiv bewirtschaftete Flächen angeht, zum Beispiel bei der Mutterkuhhaltung: Wir sollten wir alles dafür tun, die ökologische Landwirtschaft im HSK auch in allen anderen Bereichen voranzubringen. Akteurinnen und Akteure, die neue Wege gehen, verdienen es, bei ihren Vorhaben durch regionale Vermarktungsmöglichkeiten unterstützt zu werden. Letztendlich profitieren alle: auch die Verbraucher, die Umwelt und das Klima.“

Täglich wissen, was im Altkreis passiert: Hier kostenlos für den WP-Brilon-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon