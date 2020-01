Wird es doch noch Winter rund um Winterberg?

Ruhiges Hochdruckwetter bringt dem Sauerland ein teils freundliches, teils aber auch neblig-trübes Wochenende. Zumindest die Nächte sind dabei leicht frostig. Am Montag zieht dann wieder Regen auf.

Das Wetter auf dem Berg

Diese Wetterwoche hat den Sauerländer Bergen bisher sehr unterschiedliches Wetter gebracht. So zeigte sich der Sonntag verschneit, am Montag blieb es weitgehend bedeckt und war wieder überall trocken. Der Dienstag zeigte sich als ein fast wolkenloser Wintertag und auch am Mittwoch war noch ein toller Sonnenaufgang zu beobachten. Schnell zog dann aber Hochnebel auf, welcher auch große Teile des Donnerstages bestimmte. Mittlerweile hat sich die Sonne aber wieder überwiegend durchgesetzt und so starten die Hochlagen recht freundlich in das Wochenende.

Dieses wiederum bringt den Skigebieten rund um Winterberg erstmals in dieser Wintersaison etwas verbreiteter recht gute Bedingungen. Die Nächte sind leicht frostig, am Tag zeigt sich die Sonne neben einigen Nebelfeldern noch zeitweise und trotz leichter Plusgrade taut der Schnee kaum. Zum Leidwesen der Winterfreunde ändert sich dies dann aber wieder zum Start in die neue Woche. Eine lebhafte Westwetterlage bringt einen auffrischenden Wind und im Verlauf auch Regen. Die Temperaturen steigen dazu deutlich an.

Das Wetter für die Medebacher Bucht und Marsberg

Mit Tiefsttemperaturen zwischen -6 und -8°C waren die Nächte zum Dienstag und Mittwoch zwischen Medebach, Hallenberg und Marsberg die bisher kältesten Nächte des bisherigen Winters. Vergleicht man diese Werte allerdings mit den Nachttemperaturen zur selben Zeit in den Jahren 2016, 2017 und 2019, so erscheinen sie doch sehr mickrig. Damals wurden kurz nach Monatsmittel mit Nachtwerten zwischen -15 und -20°C verbreitet die kältesten Werte des jeweiligen Winters gemessen. In der kommenden Zeit sind solche Temperaturen weiterhin außer Reichweite, denn die dafür nötige Polarluft schafft es nicht bis nach Mitteleuropa. Zumindest hält sich das ruhige Hochdruckwetter aber noch bis zum Sonntag und so präsentieren sich vor allem die Frühstunden teils mit einer winterlichen Raureifschicht auf den Wiesen. Am Tag wird es teilweise freundlich, teils aber auch neblig-trüb sein, es bleibt aber überall trocken. Eine deutliche Wetteränderung bringt dann der Wochenanfang. Über die Berge weht ein milder Westwind bis an die Ufer von Nuhne, Diemel und Orke und bringt Regen mit.

Das Wetter für den Nordkreis

Die tieferen Lagen des Stadtgebietes von Olsberg sind in diesem Winter weiterhin ohne eine Schneedecke und selbst in den etwas höher gelegenen Ortsteilen hat es die weiße Pracht nur für wenige Stunden geschafft. In den kommenden Tagen wird sich daran nichts ändern, trotzdem ist es bis zum Sonntag zumindest noch in Ansätzen winterlich.

Die Nächte sind nämlich überwiegend sternenklar und damit sinken die Temperaturen recht verbreitet in den leichten Frostbereich ab. In einigen Tal- und Muldenlagen ist sogar mäßiger Frost um -4°C nicht ausgeschlossen. Am Tag wiederum kann sich die Sonne gerade hier in den nördlichen Teilen des Sauerlandes recht gut durchsetzen, denn der südliche Wind löst die Nebelfelder, welche teils über Hessen liegen, weitgehend auf. Mit der Sonne erreichen die Temperaturen am Freitag um 5, am Sonntag durchaus bis zu 8 oder 9°C. Es ist quasi der Auftakt für eine milde Wetterwoche, die schon am Montag knapp zweistellige Temperaturen bringen kann. Dazu frischt der Wind deutlich auf und es kann zeitweise regnen. Insgesamt ist es im Vergleich zu den Folgetagen aber noch recht ruhig.

Trend

Ab Dienstag ziehen immer wieder kräftige Sturmtiefs über Nordeuropa hinweg. Auch im Sauerland besteht teils Sturmgefahr. Dazu ist es oft regnerisch und recht mild. Auch oben kaum Flocken. Mehr unter www.wetter-sauerland.de