Wirtschaftsgymnasium Brilon verabschiedet 31 Absolventen

In einer feierlichen Zeremonie erhielten die Schülerinnen und Schüler des Wirtschaftsgymnasiums ihre Zeugnisse der Allgemeinen Hochschulreife

Brilon. Die 31 Abiturientinnen und Abiturienten des Wirtschaftsgymnasiums am Berufskolleg Brilon nahmen am Freitagabend ihre Zeugnisse der Allgemeinen Hochschulreife im Rahmen eines festlichen Abiballs in der Schützenhalle Gevelinghausen entgegen.

Schulleiter Franz-Josef Killing erinnerte in seiner Begrüßungsrede noch einmal an die besonderen Herausforderungen, die sich dem Jahrgang durch die Corona-Pandemie stellten.

Vor dem Höhepunkt des Abends, der traditionellen Zeugnisverleihung, kamen auch die Klassensprecherinnen Lisanne Evers und Selvi Eral zu Wort, voller Vorfreude darauf, ihren Platz in der „Welt da draußen, die auf sie warte“, einzunehmen.

Auszeichnung für besondere Leistungen

Auch die beiden Klassenleitungen der Abiturklassen, Klaus Götte und Jana Bausen, blickten gemeinsam mit ihren Schülerinnen und Schülern auf die letzten drei Jahre zurück.

Neben den Reifezeugnissen wurden auch Leistungen gewürdigt, die im Rahmen der Differenzierungskurse Business English und Betriebsorganisation gefördert wurden. So gratulierte die Abteilungsleiterin Monika Tuschen einigen Abiturientinnen und Abiturienten zum erfolgreich erworbenen „KMK-Fremdsprachenzertifikat Englisch“, ein international gültiges Zertifikat auf der höchsten Stufe des gemeinsamen europäischen Referenzrahmens. Zudem wurde das Zertifikat „SAP4School“ überreicht.

Schließlich nahm René Drewes, Deutsch-LK-Lehrer und Vorsitzender des Fördervereins der Schule, die Bestenehrung vor, eine besondere Auszeichnung für sehr gute Leistungen. So wurden folgende Schülerinnen und Schüler besonders geehrt: Elisa Giller, Marie Schröder, Lisanne Evers, Helen Franke und Jule Hennecke.

Die Abiturientia 2023:

GOS20A: Leonard Amen, Fjolina Bajrami, Karolina Bauer, Julia Dombovski, Tobias Franz, Lena Gronemeier, Jule Hennecke, Theo Kanand, Nini Kankia, Michelle Kleck, Ben Langner, Lorena Philipps, Merle Sommer, Anastasia Tsakos

GOS20B: Begüm Celik, Klara Elias, Selvi Eral, Lisanne Evers, Tom Fiedler, Helen Franke, Elisa Giller, Merlin Jonassohn, Nick Kremer, Julia Krüger, Damian Kussin, Marie Loerwald, Meike Müller, Alexa Otto, Marie Schröder, Viktoria Siemens, Lisann Wanke

