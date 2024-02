Wo es im Hochsauerland 2024 verkaufsoffene Sonntage gibt

Hochsauerlandkreis Verkaufsoffene Sonntage: Das sind die Termine und Events im Jahr 2024 in den Städten Brilon, Olsberg, Marsberg, Winterberg und Medebach.

Sonntags durch die Stadt bummeln, shoppen und etwas erleben: Im Jahreskalender der Städte gibt es meistens feste Termine für verkaufsoffene Sonntag. Einige sind traditionell mit einer Veranstaltung verknüpft. Wir haben eine Übersicht zusammengestellt, die zeigt, welche Pläne es für das Jahr 2024 in den Altkreis-Städten gibt.

Brilon

Zum Altstadtfest in Brilon öffnet der Einzelhandel auch sonntags. Foto: Joachim Aue

In Brilon sind laut Auskunft einer Sprecherin der Stadt vier verkaufsoffene Sonntage geplant, alle schließen sich einem Rahmenprogramm an. Brilon blüht auf mit dem Hollandmarkt wird am Wochenende des 21. Aprils stattfinden, der Einzelhandel öffnet traditionell die Türen für dieses Event. Am 1. September wird das Altstadtfest gefeiert, ebenfalls mit einem verkaufsoffenen Sonntag. Nur rund vier Wochen später, am 29. September, wird der Einzelhandel sonntags aufgrund der Michaeliskirmes öffnen. Am 1. Dezember wird es, im Rahmen des Weihnachtsmarktes, ebenfalls einen verkaufsoffenen Sonntag geben.

Olsberg

Zum Weihnachtsmarkt wird Olsbergs Einzelhandel seine Türen öffnen. Foto: Joachim Aue / Brilon

Die verkaufsoffenen Sonntage wurden in der Vergangenheit von der Fachwelt Olsberg festgelegt und durchgeführt. „Daher ist die Stadt Olsberg nicht der richtige Ansprechpartner. Stadt/Touristik und Stadtmarketing Olsberg GmbH planen bisher keine verkaufsoffenen Sonntage“, heißt es seitens der Stadt auf WP-Anfrage. Tina Mettner von der Fachwelt Olsberg bestätigt aber, dass am 8. Dezember zum Weihnachtsmarkt ein verkaufsoffener Sonntag stattfinden wird. Zum Ladies Day im Oktober werde derzeit ein verkaufsoffener Sonntag geplant, allerdings ist diese Entscheidung noch nicht durch den Beirat finalisiert worden.

Marsberg

Der Diemelmarkt - ein guter Anlass zu feiern und auf Shopping-Tour zu gehen, auch sonntags. Foto: Christine Zeitler

Per Ratsbeschluss sind die verkaufsoffenen Sonntage für Marsberg festgelegt worden. In Marsberg finden die verkaufsoffenen Sonntage in Verbindung mit einer Veranstaltung statt. Die Verbindung mit den Veranstaltungen ist erforderlich/obligatorisch, in dieser Verbindung präsentiert sich die Innenstadt zudem als Erlebnis- und Einkaufsort, der an verkaufsoffenen Sonntagen gemeinsam mit der Familie entdeckt und erlebt werden kann. Seitens der Stadt heißt es: „Verkaufsoffene Sonntage tragen zur Belebung der Innenstadt bei, stärken den stationären Einzelhandel und ermöglichen es diesem, sich, seine Leistungsfähigkeit und seinen Service vorzustellen.“

Am 3. Sonntag im März, 17. März, begrüßt Marsberg mit „Hallo Frühling“ seit vielen Jahren traditionell den Frühling, während am 12. Mai die Einzelhändler im Rahmen des Diemelmarktes zum Muttertags-Shopping einladen. Am 20. Oktober bildet der „Historische Umzug“ den Höhepunkt des familienfreundlichen Allerheiligen-Marktes und die Einzelhändler laden zum Einkaufsbummel in die Innenstadt ein. Am ersten Adventswochenende läutet der Weihnachtsmarkt mit Lichterfest auf dem Kirchplatz die Weihnachtszeit ein. Am Sonntag ist der Nikolaus zu Besuch und die Einzelhändler öffnen ihre Türen zum Weihnachtsbummel in der Innenstadt.

Hallenberg

Das Fachwerkstädtchen Hallenberg. Foto: Rita Maurer

„Für die Stadt Hallenberg haben wir vor ca. zwei Jahren einen „Erlass einer ordnungsbehördlichen Verordnung zum Öffnen von Verkaufsstellen an Sonn- und Feiertagen“ erlassen, dieser erlaubt es unseren Einzelhändlern und Geschäften an höchsten 8 nicht unmittelbar aufeinander folgenden Sonn- und Feiertagen ihr Läden zu öffnen“, erklärt Enrico Eppner. Die stillen Feiertage (Karfreitag, Allerheiligen, usw.) seien hiervon ausgenommen. „Uns war es wichtig unseren Händlern langfristig eine zusätzliche und unbürokratische Umsatzperspektive zu geben.“ Ob es geplante verkaufsoffene Sonntage gibt, ist ungewiss.

Medebach

Medebacher Weihnachtszauber: Zur Weihnachtszeit wird es wieder einen verkaufsoffenen Sonntag geben. Foto: Daniel Kappelmann

in Medebach sind einige verkaufsoffene Sonntage geplant. Am 30. Juni wird, in Verbindung mit dem Medebacher Straßenmalerfestival, der Einzelhandel öffnen. Stephan Hellwig von Eunova-Herrenkleiderfabrikation e.K erklärt: „Bei diesem Festival verschönern viele Profi-Straßenmaler aus verschieden Nationen, sowie Hobbymaler von klein bist groß die Stadt. Weiterhin gibt es ein vielfältiges Bühnenprogramm, dass am Vorabend mit einer Party mit Live-Band im Rahmen von Medebeat auf dem Marktplatz beginnt.“ In Verbindung mit dem Weihnachtszauber am 7. Dezember wird in Medebach auch am 8. Dezember der Einzelhandel öffnen. Nicht im klassischen Sinne verkaufsoffen, aber am 25. und 26. Mai findet die große Medebacher Gewerbeschau im Industriegebiet statt, auf der sich viele Betriebe, vom Einzelhandel, über Handwerks- bis Industriebetriebe präsentieren. „Ein buntes Rahmenprogramm bietet auch hier viel Abwechslung“, verspricht Hellwig.

Winterberg

Das Winterdorf Winterberg lockt seit Jahren eine Menge Besucher in die Innenstadt des Wintersportortes, im Rahmen des Marktes gibt es auch verkaufsoffene Sonntage. Foto: Veranstalter / Brilon

Während zwischen Januar und März an jedem Sonntag in Winterberg geöffnet ist, wird das Shoppen am Sonntag im April nur am 28. des Monats möglich sein, im Juni gar nicht und auch am ersten Sonntag im Juli bleibt der Einzelhandel geschlossen. Im August, September und Oktober ist wieder jeder Sonntag verkaufsoffen, im November allerdings keiner. Im Dezember wird wieder jeden Sonntag geöffnet. Diese Auflistung ist auch auf der Website der Stadt einzusehen. Rahmenprogramm zu den verkaufsoffenen Sonntagen gibt es unter anderem während der BOB-WM vom 19. Februar bis 3. März (zwei verkaufsoffene Sonntage in dem Zeitraum) mit dem WM-Dorf auf dem Marktplatz sowie am 4. und 5. Mai während des Stadterlebnisses. Am 19. Mai findet der verkaufsoffene Sonntag im Rahmen des Dirtmasters statt, am 18. August öffnet der Einzelhandel zur Kirmes auch sonntags seine Türen.

