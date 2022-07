Wo in Brilon „Frei-Räume“ für Toleranz und Zusammenhalt sind

Brilon. Für das Kulturfestival wurden sechs Tipis in Brilon aufgestellt. Das Ziel: Frieden schaffen. Diese Künstler sind Samstag und Sonntag vor Ort.

Ein Kulturfestival, um Verbindungen zwischen dem Sauerland und der Welt herzustellen. Um ein Zeichen für Frieden und für die Zusammengehörigkeit aller Menschen zu setzen - das ist das Ziel von „Frei-Räume“. Das Festival steht unter dem Motto „Verknüpft - verbunden - vielfältig“ und wurde von mehreren Organisationen im Kreishauspark in Brilon initiiert. Noch bis Sonntag läuft dort ein Programm verschiedener Künstler, das Erleben, Mitmachen und Kreativsein ermöglicht.

WP-Newsletter per Mail: Was ist los in Brilon, Olsberg, Marsberg, Winterberg, Medebach und Hallenberg? Holen Sie sich den Newsletter für Ihren täglichen Nachrichtenüberblick

Die bunten Tipis, die Menschen aus Brilon und anderen Hansestädten Europas gestrickt und gehäkelt haben, waren ursprünglich für die Hansetage 2020 gedacht und sind in Kooperation der Städte Brilon und Schmallenberg entstanden. Aufgrund der Pandemie fiel die Großveranstaltung jedoch damals ins Wasser. Damit die sechs Tipis doch noch zum Einsatz kommen, kamen die Gesellschafterinnen der „feinheit Gbr“ auf die Idee, ein Festival entstehen zu lassen und mit den Tipis ein barrierefreies Dorf zu bilden.

Zum Programm Am Samstag und Sonntag ist jeweils um 14 Uhr eine schwimmende Tonschaleninstallation im Klangraum und um 15 Uhr Filzen im Fühlraum. Im Begegnungsraum geben Gero Gellert und Dirk Mündelein am Samstag um 20 Uhr ein Zweispiel zum Besten. Sonntag, 15 Uhr, lädt die Tanzwerkstatt Olsberg zum Lindy Hop ein. Ab 18 Uhr dürfen Interessierte Pop, Schlager und Lagerfeuerhits lauschen.

Die Planung benötigte jedoch ihre Zeit: „Wir haben vor über einem Jahr begonnen und brauchten viele Genehmigungen, zum Beispiel vom Ministerium und den Städten“, verrät Heike Fritz, eine der Initiatorinnen. An ihrer Seite haben sich auch Ute Lennartz-Lembeck, Christine Bargstedt und Anne Möx für das Funktionieren des Festivals eingesetzt.

Im Klangraum geben Klangschalen in einem Wasserbecken unterschiedliche Töne von sich Foto: Luisa Nieder

Tipis werden zu Räumen der Begegnung

Als Teil des spirituellen Sommers haben sie unter anderem die BWT Brilon Kultour, den Verein Kunterbunt und das Team Impuls mit ins Boot geholt. Ziel des Festivals ist es, unter dem Motto „Wir haben alle dieselbe Erde und denselben Himmel“ andere Kulturen kennenzulernen und durch die Tipis Räume der Begegnung zu schaffen. „Indem wir mit anderen Menschen Verbindungen eingehen, schaffen wir Platz für Vielfalt, Toleranz und gleichberechtigte Teilhabe“, so Holger Gierth und Susanne Fabri vom Sozialwerk St. Georg, die das Projekt ebenfalls unterstützen.

Lesen Sie auch:Wie geht es nach Millionen-Klage gegen Stadt Brilon weiter?

Am Donnerstag wurden die ersten Gäste bereits durch die Organisatoren empfangen und von Bürgermeister Dr. Christoph Bartsch willkommen geheißen. Dieser bedankte sich bei allen, die bei der Durchführung des Projekts mitgeholfen haben und wünschte für die kommenden Tage gutes Gelingen. Nach der Begrüßung hatten die Gäste die Möglichkeit, die verschiedenen Tipis zu erkunden. Dabei steht jeder Raum unter einem anderen Motto: „Wir wollen die Sinne anregen und deshalb gibt es zum Beispiel einen Lauschraum mit Lesungen für Kinder und Erwachsene oder einen Klangraum mit Klangschalen in einem Wasserbecken“, erklärt Heike Fritz. Bei der Performance „Anhimmeln“ sammeln Christine Bargstedt und Ilka Zänger außerdem Gedanken der Gäste und schreiben sie auf Tüchern nieder.

Beim „Anhimmeln“ werden die Gedanken der Gäste von Christine Bargstedt auf blauen Tüchern niedergeschrieben. Foto: Luisa Nieder

Ein Gefühl von Zusammengehörigkeit

Die ersten Resonanzen fallen sehr positiv aus: Nicht nur Briloner, sondern auch Leute von weiter weg lockt das Kulturfestival an. Zwei Frauen sind begeistert von den Tipis und finden, dass sie ein Gefühl von Zusammengehörigkeit vermitteln. Auch Schauspielerin Beate Ritter freut sich, im Lauschraum vorlesen zu dürfen. „Ich bin einfach froh, dass es endlich geklappt hat und jetzt alle zusammenkommen“, sagt Koordinatorin Heike Fritz.

Lesen Sie auch:Tierheim Brilon: Diva wünscht sich viele Streicheleinheiten

Für das Catering sind an allen Tagen die „Schmausretter“ aus Gleidorf verantwortlich und bieten passend zum Thema der Veranstaltung ein Gemüse-Tipi und ein Beeren-Tipi an. Am Samstag und Sonntag erwartet die Gäste Qigong mit Dirk Mündelein und Weidenkörbe- flechten durch die Anleitung von Anda Dinu. Außerdem lädt die Tanzwerkstatt Olsberg zu Swing und Lindy Hop ein. Den Abschluss machen am Sonntagabend Fräulein Nina und Roman Krämer und lassen „Frei-Räume“ mit ihren Lagerfeuerhits ausklingen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon