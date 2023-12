Wo in Winterberg und Willingen jetzt noch Skilifte laufen

Winterberg/Willingen. Im Raum Winterberg und Willingen laufen Skilifte - dank des Kunstschnees. Die Liste der geöffneten Skigebiete und Rodelgebiete zum Jahreswechsel.

Die nächsten Tage im Hochsauerland bleiben unbeständig und nass – Mitte der ersten Januarwoche mischen sich allmählich Schneeflocken in den Regen. Wann sich die Wintersportbedingungen rund um Winterberg und Willingen deutlich verbessern, kann aber noch nicht genau vorhergesagt werden. Für hartgesottene Skifahrer und Rodler gibt es aber Möglichkeiten zum Wintersport. Insbesondere am Skiliftkarussell Winterberg und im Skigebiet Willingen fahren Skilifte. Ein weiterer Lift ist im Skigebiet Neuastenberg geöffnet. Das Rodelparadies an der Ruhrquelle hat ebenfalls geöffnet.



Ski alpin

Das stürmische und niederschlagsreiche Wetter über die Weihnachtstage hinweg hat den Schneedecken stark zugesetzt. Dennoch ist es den Liftbetreibern mit guter Pistenpflege und viel Know-how gelungen, einige Pisten geöffnet zu halten. Bei trockenerem Wetter und leichter Abkühlung ist das Angebot nun weitgehend stabil. Je nach Schneesubstanz sind die Bedingungen „noch gut“ oder „gut“.

Skiliftkarussell Winterberg: Neun Lifte laufen über den Jahreswechsel hinweg: Die Liftbetreiber werden versuchen, dieses Angebot weitgehend aufrechtzuerhalten

Skigebiet Willingen: Zurzeit laufen vier Skilifte. Die Betreiber entscheiden täglich neu, welche Bereiche sie weiterhin öffnen können. Flutlicht-Skifahren ist zurzeit nicht möglich.

Infos gibt es tagesaktuell bei der Wintersportarena Sauerland.

Rodeln

In drei Gebieten kann gerodelt werden. Foto: Ralf Rottmann / FUNKE Foto Services

In den nächsten Tagen werden vermutlich drei Rodellifte laufen:

Skigebiet Willingen Dorfwiese

Skidorf Neuastenberg, Naturrodelbahn

Rodelparadies Ruhrquelle

Die Liftbetreiber begutachten täglich die Lage und entscheiden auf der Basis täglich neu, welche Bereiche sie öffnen können. Tagesaktuelle Infos zu aktiven Rodelliften gibt es online.de

Rodeln in der Landschaft ist mangels Naturschnee nicht möglich. Als Alternative sind in einigen Orten die Sommerrodelbahnen geöffnet.

Winterberg: SchanzenWirbel an der St. Georg Schanze, HerrlohBlitz an der Astenstraße, Sommerrodelbahn Kappe an der Bobbahn.

Willingen: Sommerrodelbahn am Ritzhagen

Olsberg: Sommerrodelbahn Sternrodt ist je nach Wetterlage geöffnet

Ebenfalls geöffnet ist die Eissporthalle in Willingen.

Wetter

Raus aus dem Haus und sich frische Luft um die Nase wehen lassen: Dies ist nach den besinnlichen Tagen der Wunsch vieler Menschen. Nachdem der Sturm abgeklungen ist, sind in einigen Regionen die Wanderwege aufgrund umgestürzter Bäume noch gesperrt. Dies ist von Ort zu Ort unterschiedlich. Wanderer sollten sich bei den Tourist-Informationen erkundigen, ob in der jeweiligen Region Wandern empfehlenswert ist.

Die Ettelsberg Kabinenbahn ist aktiv und transportiert Wanderer zur Hochheide hinauf.

Langlauf ist mangels Naturschnee nicht möglich.

Eine stabile Winterwetterlage ist zurzeit nicht in Sicht. Nach dem sprichwörtlichen „Weihnachtstauwetter“ bringt oftmals der Jahreswechsel eine Änderung. Vorsichtig deutet sich das auch dieses Mal an. Jedoch ist die Situation sehr unsicher.

