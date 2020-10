Wo jetzt schon im Sauerland Bodenfrost und Reifglätte drohen

Ein ruhiges Wetter-Wochenende liegt vor dem Sauerland. Ein Zwischenhoch lässt nur noch wenige Regentropfen zu, die freundlichen Aufhellungen sind vor allem ab Samstag dabei. An den Temperaturen ändern sich dazu allerdings nur wenig.

Winterberg und Kahler Asten – Das Wetter auf dem Berg

Ziemlich einheitlich waren die Temperaturen der vergangenen Tage rund um den Kahlen Asten und Winterberg. Rund 5 bis 7 Grad am Tag und 2 bis 4 Grad in den Nächten sind Werte wie man sie in der Regel Ende Oktober oder Anfang November erwarten würde. Nach einem teils freundlichen Wochenstart war die Sonne am Mittwoch und am Donnerstag allerdings kaum noch zu sehen. Tief „GISELA“ sorgte dazu zeitweise für Regen, ein zunehmender Nordwind machte das herbstliche Gefühl perfekt.

Von Freitag an wird das Bergwetter nun wieder etwas angenehmer, denn es fallen kaum noch Tropfen und die Wolken bekommen vor allem im Laufe des Tages wieder etwas mehr Struktur. Nach einer frischen Nacht zu Samstag bildet sich recht verbreitet Nebel oder Hochnebel, welcher sich zum Start in den Tag erst wieder auflösen muss. Dies sollte aber gelingen und so bringt der Nachmittag die ein oder andere freundliche Stunde. Ähnlich der Sonntag, auch hier muss sich der Hochnebel aus der Nacht erst wieder auflösen, anschließend ist es dann aber teils freundlich und trocken. Die Tagestemperaturen steigen dazu leicht auf 8 bis 9 Grad an, nachts muss aber wieder häufiger mit Bodenfrost gerechnet werden.

Das Wetter für die Medebacher Bucht und Marsberg

Recht durchschnittliches Herbstwetter begleitete die Medebacher, Hallenberger und Marsberg bisher in dieser Wetterwoche. Dabei stellte die 10-Grad-Marke an den Nachmittagen meist ein ziemlich schwieriges Hindernis dar, da die Nächte insgesamt wolkenreich waren, war aber auch das Thema Frost noch kein allzu Großes. Gerade dieses wird allerdings rund um das Wochenende wieder bedeutender werden, denn zunehmende Auflockerungen bedeuten auch kältere Nachtwerte.

So ist gerade am Sonntag-, und Montagmorgen wieder bei Lufttemperaturen zwischen 4 und 0 Grad verbreitet mit Bodenfrost und örtlich auch mit Reifglätte zu rechnen. Tagsüber herrscht von heute bis zum Sonntag recht verbreitet angenehmes Ausflugswetter bei herbstlichen Temperaturen. So sind die Vormittage im Allgemeinen ziemlich frisch bei Werten um 5 Grad, nachmittags kann es vor allem zum Sonntag und Montag knapp über die Marke von 10 Grad hinaus gehen. Die Wolkendecke zeigt sich teils recht zäh, teilweise lockert sie aber auch für längere Zeit auf und die Sonne zeigt sich für einige Stunden. Der Wind, welcher heute gerade in etwas höheren Lagen noch recht böig weht, nimmt zum Samstag und Sonntag immer mehr ab.

Brilon und Olsberg – Das Wetter für den Nordkreis

So positiv ein südlicher Wind ist, so problematisch kann für den Briloner und Olsberger Raum ein nördlicher Wind sein. So war der Nordkreis am Donnerstag die regenreichste Region des Sauerlandes, denn die Wolken stauten sich vor den Willinger und Winterberger Bergen. Und da der Wind auch in den kommenden Tagen meist aus nördlichen Richtungen weht, kann es gerade hier etwas länger dauern bis sich die Sonne heraus traut. Trotzdem bekommt die Wolkendecke schon im Laufe des Freitags immer mehr „Struktur“ und die ersten freundlichen Lücken zeigen sich. Wenn der Wind dann zum Samstag nachlässt nimmt auch der Staueffekt an unseren Bergen immer mehr ab und die wolkenfreien Phasen dagegen zu.

Besonders zum Sonntag besteht dann die Chance, dass sich ein idealer Tag zum Wandern und Radfahren in der herbstlichen Natur ergibt. Kälteschutz ist aber auch in den Tallagen angeraten, denn trotz der zunehmenden Aufhellungen werden die Temperaturen nur sehr langsam steigen. Nach maximal rund 9 Grad am Freitag werden es am Sonntag und Montag nicht mehr als 11 oder 12 Grad sein. Besonders die Vormittage bringen nach Nachtwerten von wenig über 0°C eher frühwinterliche als herbstliche Temperaturen. Auch die neue Woche startet dann eher ruhig bei typischen Oktobertemperaturen.

Der Trend: Goldenes Oktoberwetter wird auch in der kommenden Woche eher nicht zu erwarten sein. Ein Niederschlagsgebiet wird sich voraussichtlich über der Mitte Deutschlands festsetzen und häufiger fällt Regen.