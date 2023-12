Wo kann man im HSK rund um Weihnachten noch feiern kann

Thülener Weihnachtsparty: Jedes Jahr Stimmung am ersten Weihnachtsfeiertag.

Brilon/Winterberg. Feiern an Heiligabend oder den Weihnachtsfeiertagen. Wir haben Tipps gesammelt, wo man mit Freunden in Brilon und Winterberg ausgehen kann.

Nach dem leckeren Weihnachtsessen und der festlichen Bescherung an Heiligabend noch mit ein paar Freunden um die Häuser ziehen und ein Bier trinken. Geht das oder steht man überall vor verschlossener Tür?

Brilon: Zwei Kneipen haben noch auf

Mit einem Bier am Abend des 24. Dezembers in der Stammkneipe sieht es mau aus. Fast alle Schenken in Brilon und Umgebung haben zu. Alle? Nein, zwei einzelne Kneipen im Zentrum Brilons leisten dem Feiertagsblues erfolgreich Widerstand.

Ob vor der Bescherung oder danach - das Kump in Brilon empfängt auch am Weihnachtstag auch seine Gäste. Alle, die nach den Vorbereitungen für das Weihnachtsessen am Morgen erstmal eine Pause von dem ganzen Stress brauchen, sind beim Frühschoppen um 11 Uhr gut aufgehoben. Auch nachdem hoffentlich alles geschmeckt hat und die Geschenkvergabe ein voller Erfolg war, steht die Tür der Kneipe ab 20 Uhr offen, um die Pannen und Erfolge bei einem Bier auszutauschen.

Ab 17 Uhr öffnet auch das Puzzles seine Türen, um nach den weihnachtlichen Feierlichkeiten noch etwas außerhalb feiern zu gehen oder den mit Geschenkpapier und Schleifen übersäten Wohnzimmerboden an diesem Abend auszublenden und sich erst am nächsten Morgen um das Aufräumen Gedanken zu machen. Ausklingen lassen kann man den Abend dann gemütlich bei einem Getränk mit Freunden und Familie im Puzzles.

Christmas Party in Danny‘s Nachtbar

Bis zum Nachmittag kann man sich in Winterberg in Möppi‘s Hütte und Brembergs Klause noch treffen. Möppi‘s Hütte hat bis 15 Uhr geöffnet, Brembergs Klause bis 14:30 Uhr. Am Abend sind die Lokalitäten jedoch geschlossen.

Feiern kann man abends in Winterberg aber trotzdem. In Danny‘s Nachtbar steigt ab 22 Uhr nämlich am 24. Dezember eine Christmas-Party mit Open End, wie die Besitzerin Danny erzählt. Vorher würden die Leute ja essen, danach können sie sich auf Party in der Winterberger Bar freuen.

Ein Tipp für den 25. Dezember: Zum 23. Mal findet am 1. Weihnachtstag in die Thülener Schützenhalle die Thülener Weihnachtsparty statt. Bis 21 Uhr gibt es ein kostenlosen Eintritt und eine Happy Hour. Für die richtige Musik zum Feiern sorgt dieses Jahr das erste Mal DJ Blacksmith! Für eine Stärkung zwischen durch gibt es natürlich auch wieder leckere Pizza vom Pizzawagen!

