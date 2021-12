Wo man sich im HSK nach Weihnachten Impfen lassen kann

Hochsauerlandkreis. Zwischen den Feiertagen bietet die Covid-Impfeinheit des HSK weiterhin Impfangebote an. An diesen Orten werden Spritzen verteilt:

Die Koordinierende Covid-Impfeinheit des Hochsauerlandkreises bietet zwischen den Feiertagen weiterhin Impfangebote in verschiedenen Städten und Gemeinden an. Folgende Termine finden nach Weihnachten statt:

Montag, 27. Dezember:

Medebach, Schützenhalle, Schützenstraße 27, 12 bis 18 Uhr;

Marsberg, Dreifachturnhalle, Jahnstraße 5, 12 bis 18 Uhr;

Dienstag, 28. Dezember:

Medebach, Schützenhalle, Schützenstraße 27, 9 bis 15 Uhr;

Marsberg, Dreifachturnhalle, Jahnstraße 5, 9 bis 15 Uhr;

Mittwoch, 29. Dezember:

Brilon, Schützenhalle, Altenbürener Straße 19, 12 bis 18 Uhr;

Winterberg, Panorama-Raum Oversum, Am Kurpark 4, 12 bis 18 Uhr;

Donnerstag, 30. Dezember:

Brilon, Schützenhalle, Altenbürener Straße 19, 9 bis 15 Uhr;

Winterberg, Panorama-Raum Oversum, Am Kurpark 4, 9 bis 15 Uhr.

Die ständige Impfstelle im Kulturzentrum Arnsberg-Hüsten ist am 24. und 25. Dezember sowie am 31. Dezember und 1. Januar geschlossen. Die Impfhotline (0291/94-6500) ist am 24. und 31. Dezember nicht erreichbar.

Weitere Impftermine werden in Kürze auf der Internetseite www.hochsauerlandkreis.debekannt gegeben

