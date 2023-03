Winterberg: Hier können Urlauber spektakulär übernachten

Winterberg. Zu Bett gehen in einem 230-Jahre alten Haus oder in einer Wetterstation? Winterberg hat mehr als nur gewöhnliche Ferienwohnungen zu bieten.

Egal auf welcher Plattform gesucht wird, eins wollen doch alle, die eine Unterkunft suchen: etwas Außergewöhnliches. In Winterberg gibt es Ferienwohnungen bis zum Abwinken. Schön beschrieben und mit ansehnlichen Bildern untermauert sind sie fast alle, aber wo übernachtet man, wenn man der Tristesse der Ikea-Bauten entfliehen möchte? Winterberg hat mehr als nur gewöhnliche Ferienwohnungen zu bieten:

Kanadische Blockhäuser

In Elkeringhausen hat man die Qual der Wahl: Ontario, Alberta oder vielleicht doch Toronto? Die kanadischen Städte und Provinzen verkörpern jeweils eines der hölzernen Blockhäuser im Winterberger Skigebiet. Allesamt wurden sie aus fast 100 Jahre alten sauerländischen Bergfichten gebaut. Das Haus Alberta (2-6 Personen, 120 QM) punktet mit seiner massiven Baumstamm-Optik und katapultiert die Gäste in Nullkommanichts aus dem Sauerland in die nordamerikanische Natur. Die beiden Doppelhaushälften Ontario (1-4 Personen, 70 QM) und Toronto (1-4 Personen, 63 QM) bieten jeweils einen Garten- oder Talblick. Die eingebauten Kamine sollen den Gästen zu jeder Jahreszeit den passenden Charme vermitteln.

Das ‚Royal Attic‘ von 1790

AirBnb mal anders. Die beliebte Plattform für Unterkünfte aller Art hat für den eifrigen Sucher im Sauerland ein kleines Juwel parat. Im Stadtkern von Winterberg liegt das Apartment ‚Royal Attic‘ und bietet Platz für bis zu vier Besucher. Die Balken des Hauses stammen aus dem Jahr 1790 und lassen den Gast somit in ein historisches Bauwerk schauen, das Schauplatz von unzähligen Ereignissen sein muss. „Es ist ein schöner Ort, um auf eine besondere Art zur Ruhe zu kommen“ und „es ist charmant und stylisch“, berichten Menschen, die in der Wohnung übernachtet haben.

Sleeperoo-Würfel

Eine Schlafmöglichkeit mitten in der Natur, ohne andere Menschen und mit bester Aussicht gefällig? Der Sleeperoo (Schlafwürfel), der in der Wetterstation Winterberg etabliert wurde, bietet einen Schlafplatz auf einer Indoor-Aussichtsplattform. Bis zu drei Personen können die Nacht oben am Kahlen Asten verbringen und werden mit Snacks, Getränke und einem frischbezogenen Bett in Empfang genommen. Zur Toilette sind es ein paar Schritte in der Dunkelheit, sodass Wildlife-Fans voll auf ihre Kosten kommen können. LED-Lampen stehen vor Ort zur Verfügung.

Der Kahle Asten mit Wetterstation in Winterberg bietet einen Indoor-Schlaplatz für bis zu drei Personen. Foto: Rita Maurer

UplandParcs

Viel glamouröser und näher an der Zivilisation geht es in den Unterkünften der UplandParcs zu. 55 verschiedene Häuser bieten Platz für bis zu zwölf Personen. Die Betreiber werben mit der Lage ihrer Unterkünfte. Gäste können komplett auf ihr Auto verzichten, da Spielplätze, Bäckereien sowie Skilifte fußläufig erreichbar sind. Jedes Ferienhaus ist mit einem Kamin ausgestattet. Alle Einheiten sind in Richtung Süden erbaut worden und bilden zusammen eine kleine Stadt.

Die Tiny Houses vom Winterberger UplandParc bilden ein kleines Dorf im Herzen der Touristenregion. Foto: Uplandparcs / WP

