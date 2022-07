Wochenmarkt Marsberg: Dieser Stand bietet vegane Speisen an

Marsberg. Es gibt einen neuen Stand auf dem Marsberger Wochenmarkt: Bei „Vegan Idee“ sind alle Speisen selbst hergestellt und vegan. Das sind die Details.

Ob frisches Obst und Gemüse, Geflügel- und Fischprodukte, mediterrane Spezialitäten oder Blumen und Gestecke – der Marsberger Wochenmarkt bietet eine vielseitige Auswahl. So ist es besonders erfreulich, dass mit Vegan Ideeaus Marsberg ein weiterer Stand auf dem Markt vertreten ist.

+++ Auch interessant: Huberta Grill in Brilon: Wer kennt noch das „Pommes-Taxi“? +++

Ob Kaffee-Nuss-Muffins, Apfeltaschen, Obsttorteletts oder auch herzhaftes wie Haferbratlinge oder „Zwiebelmett“-Brötchen. Patrizia Maldan bietet eine bunte und variierende Auswahl an Leckereien, dazu gibt es duftenden Kaffee. Alle Köstlichkeiten werden von der gelernten Bäckereifachverkäuferin selbst hergestellt und sind vegan. So weiß sie immer genau, was in ihren Produkten steckt und kann Kunden umfassend informieren.

Kreative vegane Küche entdecken

Gesunde Ernährung und artgerechte Tierhaltung sind Themen, die Patrizia Maldan wichtig sind. Dennoch möchte sie nicht den Zeigefinger heben und missionieren. „Mit Vegan Idee möchte ich eine Idee davon vermitteln, wie Ernährung und insbesondere wie lecker und kreativ vegane Küche sein kann“, so Patrizia Maldan.

+++ Lesen Sie auch: Das sind die schönsten Biergärten zwischen Brilon und Winterberg +++

Nächste Gelegenheit das kulinarische Angebot kennenzulernen und sich selbst ein Bild zu machen, ist Mittwoch, 3. August. Ab dann wird sie bis Ende des Jahres mit ihren Produkten jeden ersten Mittwoch im Monat auf dem Marsberger Wochenmarkt zu finden sein. „Wir freuen uns, mit Patrizia Maldan und Vegan Idee ein weiteres, tolles Angebot auf dem Wochenmarkt zu haben, das eine wunderbare Bereicherung des Gesamtangebotes darstellt“, so das Team des Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung Marsberg.

Infos rund um den Wochenmarkt und die Händler unter www.stadtmarketing-marsberg.de

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon