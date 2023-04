Wohnmobil-Stellplatz am Aqua: Mehr Platz im Herzen Olsbergs

Bürgermeister Wolfgang Fischer, Geschäftsführer Maik Dinkel und Dennis Struck (v.li.) von der Touristik und Stadtmarketing Olsberg GmbH an der Baustelle des Wohnmobilstellplatzes am Aqua Olsberg.

Die Arbeiten zur Erweiterung des Wohnmobil-Stellplatzes am Aqua Olsberg haben jetzt begonnen. Für die Stadt ein wichtiger Baustein im Tourismus.

Olsberg. Mehr Platz zum Wohlfühlen und Erholen im Herzen Olsbergs: Die Bauarbeiten zur Erweiterung des Wohnmobil-Stellplatzes am Aqua Olsberg haben jetzt begonnen. Während der rund dreiwöchigen Bauphase erweitert die Stadt Olsberg die vorhandene Anlage um elf weitere Stellflächen sowie die entsprechende Stromversorgung.

„Seit seiner Inbetriebnahme verzeichnet der Wohnmobilstellplatz beständig steigende Besucherzahlen“, so Bürgermeister Wolfgang Fischer. Zu Spitzenzeiten übersteige die Nachfrage das bisherige Angebot, so dass die Wohnmobilisten sogar auf den Parkplatz des Aqua Olsberg ausweichen.

„Mit der Erweiterung möchten wir der Beliebtheit dieses Standortes Rechnung tragen“, unterstreicht Wolfgang Fischer. Immer wieder betonen Wohnmobilisten auch gegenüber den Verantwortlichen von Stadtverwaltung und Aqua, wie wohl sie sich auf dem Stellplatz am Aqua Olsberg fühlen.

Wohnmobilisten wollen nicht an die Ortsränder

Dabei gehe es zum einen um eine vernünftige Infrastruktur mit Strom, der Möglichkeit zur Abwasserentsorgung und der Nähe zu den sanitären Einrichtungen der Sauerlandtherme. Zum anderen sei aber auch der Standort ein großer Pluspunkt. Die Entscheidung, den Stellplatz mitten in der Stadt anzulegen, sei richtig gewesen, bekräftigt Bürgermeister Fischer: „Wohnmobilisten wollen nicht an die Ortsränder.“ Geschäfte und Restaurationsbetriebe in Olsberg und Bigge seien fußläufig zu erreichen – „das bringt einen direkten Nutzen für die Gewerbetreibenden in unserer Stadt mit sich.“

Das Projekt wird im Rahmen des Förderprogramms Leader mit Mitteln der EU und des Landes Nordrhein-Westfalen unterstützt.

