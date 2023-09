Wok-WM 2023 in Winterberg: Event kommt erneut ins Sauerland

Winterberg. Zum 20-jährigen Jubiläum kehrt die Wok-WM 2023 dorthin zurück, wo alles begann: In die Eisarena Winterberg. Nun gibt es erste Fakten zum Event.

Die Wok-WM 2023 findet wieder in Winterberg statt: Nach der WM in Winterberg ist vor der WM in Winterberg: Die „TV total WOK WM“ fand erstmals vor 20 Jahren statt – und zwar in Winterberg. Inzwischen ist der Spaß-Wettbewerb zum Traditions-Spaß-Wettbewerb gereift. Zum Jubiläum steigt die „TV total WOK WM“ an dem Ort, an dem alles begann: in Winterberg. Damit findet das Event wie schon im vergangenen Jahr im Sauerland statt. Zuschauer können auch in der Veltins Eisarena in Winterberg live dabei sein.

Wok-WM in Winterberg: Elton und Sophia Thomalla wieder dabei

Am Samstag, 11. November, bringt ProSieben Wok-WM-Stimmung in die deutschen Wohnzimmer. Weil es in den nun fast 20 Jahren Wok-WM auch ein paar Jahre Pause gab, findet 2023 in der Veltins-Eisarena in Winterberg nun die 15. „TV total WOK WM“ statt.

Joey Kelly gewann die Wok-WM 2022 in Winterberg im Einzel-Wok. Foto: Falk Blesken

Elton und Ron Ringguth übernehmen auch in diesem Jahr Moderation und Kommentar. Beim Start entlocken Bastian Bielendorfer und Özcan Cosar den Fahrerinnen und Fahrern Erfolgsstrategien. Im Ziel interviewt Sophia Thomalla die Wok-Sportlerinnen und Sportler.

Wok-WM in Winterberg: Sebastian Pufpaff möchte starten

Einer steht diesmal als allererster in den Startlöchern: Sebastian Pufpaff verspricht - nach seinem Bike-Unfall letzten Herbst - sich fünf Wochen vor der WM von Fahrrädern fernzuhalten, um sich 2023 den Weltmeister-Titel für den „TV total“-Wok zu sichern. Im vergangenen Jahr fiel er verletzt aus. Weitere Starter stehen nach Angaben der Veranstalter noch nicht fest.

Im vergangenen Jahr waren bei der Wok-WM in Winterberg unter anderem Joey Kelly, Knossi, Klaudia Giez, Fabian Hambüchen, Lucas Cordalis, Paul Janke, Evelyn Burdecki, Eko Fresh, Sila Sahin, Natalia Avelon, und Evil Jared am Start.

Wok-WM in Winterberg: TV-Termin und Tickets für die Eisarena

Produziert wird die „TV total WOK WM“ von Raab TV. Tickets für die Wok-WM 2023 in Winterberg gibt es ab sofort unter wok-wm.de.

Die „TV total WOK WM“ ist auch am Samstag, 11. November, um 20:15 Uhr live auf ProSieben zu sehen. Das Qualifying” gibt es am Freitag, 10. November, auf ProSieben.

