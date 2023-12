WP-Aktion: Franziskushof Bigge freut sich über 4250 Euro

Bigge. Viele WP-Leser sind unserem Aufruf gefolgt und haben in der Adventszeit gespendet, um die Angebote auf dem Franziskushof zu unterstützen.

Ob therapeutisches Reiten, Freizeitgestaltung, ein Disco-Abend, Lesungen oder Konzerte im Josefsheim oder der Besuch von externen Veranstaltungen – ohne die Unterstützung durch Fördervereine wären viele Aktivitäten für die Klienten des Bigger Josefsheims nicht möglich. Und genau da hat die WP-Spendenaktion in diesem Jahr angesetzt. Unterstützt werden sollen mit dem Geld, das dabei für den Freundes- und Förderverein des Josefsheims Bigge zusammengekommen ist, Aktivitäten auf dem Franziskushof.

Förderverein hilft, wo andere Hilfen nicht greifen

Eine erste Bilanz zeigt: Die Spendenbereitschaft ist groß. Bisher sind im Rahmen der Weihnachtsaktion insgesamt bereits 4250 Euro Spenden auf dem Konto eingegangen. Dr. Andreas Perniok, 1. Vorsitzender des Vereins, und sein Vorstandskollege Peter Loesmann freuen sich über die Unterstützung und erklären, warum die Arbeit des Fördervereins für viele Menschen mit Behinderung vor Ort so wichtig ist. „Wir unterstützen da, wo andere nicht unterstützen. Wir fragen immer ganz konkret, wo gibt es solche Defizite und wie können wir helfen,“ erklärt Dr. Andreas Perniok. Ermöglicht werden dadurch materielle, finanzielle und ideele Hilfen, wenn die staatlichen Hilfen nicht ausreichen oder nicht gewährt werden.

Durch Freizeitangebote Teilhabe ermöglichen

Dabei geht es einerseits um finanzielle Unterstützung, aber auch um ganz praktische Angebote und Aktivitäten, die mithilfe von Ehrenamtlichen ermöglicht werden. Und so werden über den Förderverein zum Beispiel Freizeitangebote wie Konzerte, Vorträge oder andere Veranstaltungen im Josfesheim ermöglicht, bei denen es um die aktive Teilhabe am gesellschaftlichen Leben geht. Deshalb ist es für die Verantwortlichen ein großes Anliegen, dass es inklusive Angebote gibt, bei denen Menschen mit und ohne Behinderung zusammenkommen. Durch die Corona-Zeit seien viele Angebote zurückgefahren worden. Deshalb sei es nun wichtig, wieder mehr Aktivitäten zu ermöglichen, so die Einschätzung des Förderverein-Vorstandes. Dieses Anliegen möchte auch das Josefsheim unterstützen. Geschäftsführer Matthias Hartmann kündigte an, dass das Josefsheim Fahrzeuge zur Verfügung stellen wird, mit denen Ehrenamtliche den Fahrdienst für Menschen mit Behinderung zur Reittherapie oder anderen Veranstaltungen übernehmen können.

Café Sonnenblick als wichtiger Treffpunkt

Unterstützt wird durch den Förderverein zum Beispiel auch das Café Sonnenblick im Josefsheim, das dadurch erweiterte Öffnungszeiten anbieten kann. „Das Café ist für die Menschen hier nicht nur Kantine der Bigger Werkstätten, sondern auch ein wichtiger sozialer Treffpunkt und Aufenthaltsort, zum Beispiel auch für Spieleabende, Kino oder verschiedene Aktionen“, so die Einschätzung von Peter Loesmann. Durch die finanzielle Unterstützung des Fördervereins sei eine Öffnung auch am Wochenende und Weihnachten möglich. Auch für Besucher und Angehörige sei das sehr wichtig. Denn, so Dr. Perniok: „Für die Menschen, die hier leben, ist das ihr Zuhause, ihr Mittelpunkt.“

Ein Schneespaziergang mit Schaf Gisela ist für Ben und Luisa ein schöner Ausgleich. Foto: Maike Engelke / Brilon

Neue Bäume für den Franziskushof

Auch der Trail-Parcours am Franziskushof ist ein Angebot, das es ohne das Engagement des Fördervereins nicht geben würde. Realisiert wurde das Vorhaben mithilfe eines Crowdfunding-Projektes der Volksbank OWL. Anfang November wurde die Eröffnung gefeiert. Seitdem geht es auf dem Gelände vor der großen Reithalle im wahrsten Sinne über Stock und Stein. Unter anderem sind dort Holzhindernisse, eine Hügelbahn und Wasserstellen entstanden. Auch eine Erweiterung der Anlage ist als Zukunftsprojekt möglich, so der Vorsitzende des Fördervereins.

Ganz konkret soll sich schon bald wieder etwas tun auf dem weitläufigen Gelände. Mit dem Geld, das durch die WP-Weihnachts-Aktion zusammengekommen ist, möchte der Förderverein dort noch einige Obstbäume pflanzen. Und Josefsheim-Geschäftsführer Matthias Hartmann hat zugesagt, dass weitere Bäume finanziert werden, sodass dort eine idyllische Streuobstwiese entsteht. Der Bereich soll Besuchern und Begleitpersonen einen schönen Schatten- und Ruhebereich mit Bänken bieten und insektenfreundlich gestaltet werden. Einige Bäume sollen auch auf der Hühnermobil-Fläche gepflanzt werden.

Die WfbM-Beschäftigten Kimberly Böse, Lars Klauke und Ivonne Kuhlmann stellen gemeinsam mit Birgit Lammert (Therapeuten-Team) und Christina Rothe (WfbM-Beschäftigte) die Patentiere vor. Foto: Josfesheim/Ulrike Becker / Brilon

So werden die Spenden eingesetzt

Außerdem sollen mit dem Spendengeld Helme für die Reittherapie, Zaumzeug und Spezialfutter angeschafft, sowie die laufenden Kosten unterstützt werden, denn Inflation und steigende Tierarztkosten machen sich auch auf dem Franziskushof bemerkbar. Peter Loesmann, 2. Vorsitzender des Josefsheim-Fördervereins berichtet, dass es auf den Spendenaufruf viele Rückmeldungen gegeben habe. Der Franziskushof der Josefsheim gGmbH ist ein Biohof mit Kühen, Bullen, Pferden, Ponys, Eseln, Schafen und Hühnern. Er bietet Menschen mit und ohne Behinderung einen Arbeitsplatz für ein Dutzend Beschäftigte der Bigger Werkstätten und ist gleichzeitig Lehrstätte des Berufsbildungswerks Bigge. Wichtig ist der Hof für Menschen mit Behinderung auch wegen der dort angebotenen Reittherapie und anderer tiergestützten Angebote.

Therapie-Angebote wichtig für Schule an der Ruhraue

Ganz wichtig sind die therapeutischen Angebote für viele Schüler/innen der Schule an der Ruhraue. Dabei handelt es sich um eine städtische Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, die im nächsten Jahr 100-jähriges Bestehen feiert. Seit 1998 ist die Schule nicht mehr auf dem Josefsheim-Gelände, sondern in einem Neubau in der Stadionstraße angesiedelt. An der Schule gibt es einen Förderverein, der Maßnahmen unterstützt, für die es keine etatmäßige finanzielle Förderung gibt, wie zum Beispiel auch das heilpädagogische Reiten auf dem Franziskushof.

„Das therapeutische Reiten hat einen hohen therapeutischen Wert“, erklärt Rembert Busch. Er ist Vorsitzender des Fördervereins und langjähriger ehemaliger Schulleiter. Im Rahmen der WP-Spendenaktion hat der Förderverein der Schule eine größere Summe gespendet, die dem Franziskushof zugute kommen wird. Als Dankeschön hat der Franziskushof angekündigt, unter allen Spendern die Teilnahme an einer Eselwanderung zu verlosen.

