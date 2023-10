WP-König: Anna Schneider aus Bigge im Finale – Jetzt voten!

Altkreis Brilon. Das Finale startet und für den Altkreis Brilon geht Anna Schneider aus Bigge ins Superfinale des WP-Wettbewerbs. So können Sie nun abstimmen:

Die Regionalsiegerin im Altkreis Brilon im WP-Königinnen-Wettbewerb 2023 kommt aus Bigge: Anna Schneider hat die meisten Stimmen unter den zehn Finalistinnen im Regionalfinale sammeln können und tritt nun gegen sechs weitere Königinnen im Superfinale an. Nun heißt die Mission: Der Titel WP-Königin des Jahres muss in den Altkreis Brilon!

Voting per SMS und per Zeitungscoupon

Jetzt geht es in die letzte Voting-Phase. Die Abstimmung beginnt am Montag, 16. Oktober, 12 Uhr, und endet am Mittwoch, 18. Oktober um 12 Uhr. Im Superfinale kann auch einmalig via SMS-Abstimmcode (wp-koenigin.de) abgestimmt werden. Auch im Superfinale kann zusätzlich per Original-Zeitungscoupon abgestimmt werden, derin der Ausgabe am Montag (16. Oktober) in der WP abgedruckt ist. Der ausgefüllte Coupon muss am 18. Oktober, 12 Uhr, in der WP-Redaktion Brilon vorliegen. Stimmenstände sind im Superfinale nicht sichtbar.

Die WP-Königin 2023 wird am 22. Oktober im Rahmen eines großen Festakts in Meschede gekrönt. Die sieben Regionalgewinnerinnen erhalten je 500 Euro Zuschuss für ein Kleid und 120 Liter Veltins für eine Hofstaatparty. Unter allen, die für ihre Schützenkönigin abstimmen, werden Sachpreise verlost!

Diese Königinnen stehen im Superfinale

Anna Schneider (Schützenbruderschaft St. Sebastian 1864 Bigge)

(Schützenbruderschaft St. Sebastian 1864 Bigge) Tanja Hölscher (Sankt Hubertus Bruderschaft Amecke)

(Sankt Hubertus Bruderschaft Amecke) Lisa Kristin Dreibholz (Schützenverein Herzkamp)

(Schützenverein Herzkamp) Viktoria Nagel (Schützenbruderschaft St. Sebastian Balve)

(Schützenbruderschaft St. Sebastian Balve) Joline Dickhaus (St. Josef Schützenbruderschaft Bleche)

(St. Josef Schützenbruderschaft Bleche) Wiebke Althaus (Schützenverein Berghausen 1905)

(Schützenverein Berghausen 1905) Corinna Luckai (St. Nikolaus Schützenbruderschaft Freienohl)

