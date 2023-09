WP-Königin 2023: Bewerbungen sind wie Liebeserklärungen

Altkreis Brilon. Im Altkreis Brilon bewerben sich stets die meisten Königinnen um die Krone der WP-Schützenkönigin. Text und Fotos der Kandidatinnen gibts hier:

Die Westfalenpost sucht in Kooperation mit Veltins auch 2023 die Schützenkönigin des Jahres. Bislang haben sich 34 Bewerberinnen aus dem Altkreis Brilon auf wp-koenigin.de registriert. Die WP stellt alle Bewerberinnen aus dem Altkreis Brilon vor. Insgesamt 21 haben wir bereits vorgestellt. Nun folgen weitere sieben Königinnen. Die vollständigen Bewerbungen lesen Sie auf wp-koenigin.de.

Lesen Sie auch: WP-Schützenkönigin: Tolle Bewerbungen in den Fokus genommen

Lesen Sie auch: WP-Schützenkönigin: Das sind die ersten Bewerberinnen

Lesen Sie auch: WP-Schützenkönigin: Liebevolle und lustige Bewerbungen

Vom 21. September bis zum 18. Oktober stimmt die ganze Region in mehreren Etappen online und kostenlos darüber ab, wer den Titel „WP-Königin 2023“ ergattern soll. Die erste Abstimmungsphase hat begonnen. Sie läuft noch zum 5. Oktober um 12 Uhr. Es kann täglich gevotet werden.

Braunshausen

Melanie Knecht Foto: Rita Maurer

Melanie Knecht ist Königin in Braunshausen. Die St. Antonius Schützenbruderschaft meint: Unsere Königin ist die Eine, die immer lacht! Melli steckt voller Lebensfreude. Nach dem Heiratsantrag folgte die Königinnenkrone. Obendrein ist sie unsere Vereinswirtin, die mit König Mike zwei unvergessliche „Coronaschützenfeste“ möglich gemacht hat.

Lesen Sie auch:Traumhochzeit mit Pannen: Eileen und Markus sagen wie es war

Elkeringhausen

Nele Niggemann Foto: Verein

Nele Niggemann, Elkeringhausen. Der Schützenverein meint: Unsere Königin sollte WP-Königin werden, weil ihre Feierlaune nicht nachlässt, was sie immer wieder beweist und jedes mal viel Stimmung in die Hallen bringt. Es keine Königin gab, die jemals so schnell mit den Jungschützen getrommelt hat und dabei gerne ihre Stimme riskiert. Sie für jede Albernheit zu gebrauchen ist, sei es beim Eierbacken am Gulli, Bierkistenrutschen, Baden im Orkesee und als Lampenschirm. Sie Schützenfest nicht nur liebt, sondern lebt.

Liesen

Sarah Harbeke Foto: Rita Maurer

Sarah Harbeke, Liesen. St.-Hubertus-Schützenbruderschaft: Man wickle seinen eigenen Königskranz, ziehe jeden Tag beim Jubiläumsschützenfest im Hofstaat durch Zubereitung: 235 Schuss und der Vogel fällt. Man nehme das erste perfekte Kleid und eine feierlustige Hofstaatbande. Bei 20 Grad, 45 minütigem Dorfmarsch ab in die Schützenhalle. Zum Feiern weggetreten.

Lesen Sie auch:Die besten Bilder vom Brings-Konzert in Marsberg

Sandra Dahl Foto: Verein

Sandra Dahl, Nehden. St. Hubertus Schützenbruderschaft: S andra kann nicht nur Reifen verkaufen, sondern unterstützt A uf alle Fälle ihren König, ist N un öfters im tollen Kleid zu sehen, genießt D as Königinnen-Dasein, feiert R ichtig gerne, ist A uch auf anderen Festen eine Stimmungskanone!

Medebach

Katja Kaiser Foto: Verein

Katja Kaiser, Medebach. St. Sebastianus Schützenbruderschaft schreibt: Unsere Königin übt ihr Amt mit ganzem Herzen aus. Sie präsentiert den Verein mit Stolz und Freude. Es gibt kein Schützenfest in der Region, welches Katja diese Saison nicht besucht und mitgefeiert hat. Sie ist bei jedem Schützenfest mit Leib und Seele dabei. Von Herzen würden wir unserer lieben Katja wünschen, dass sie in diesem Jahr auch noch zur WP Schützenkönigin gekrönt wird.

Lesen Sie auch:Aus des Kult-Lokals Big Mountain überrascht neue Investoren

Nehden

Oberschledorn

Julia Deimel Foto: Verein

Julia Deimel ist Schützenkönigin in Oberschledorn. Die St.-Antonius-Schützenbruderschaft Oberschledorn meint: Unsere Königin sollte WP-Königin werden, weil wir mit Julia eine bezaubernde Königin haben und ihr Mann im Freundeskreis endlich den Bann „30 Jahre Vogelfrei“ gebrochen hat. Vermutlich sind wir der größte Hofstaat im Sauerland und wir würden uns gerne am Freibier trinken beteiligen.

Züschen

Marina Blüggel <p/> Foto: Verein

Marina Blüggel, Züschen. St. Hubertus-Schützenbruderschaft: Unsere Königin unterstützt die St. Hubertus Schützenbruderschaft jedes Jahr leidenschaftlich mit ihrer Flöte im Spielmannszug Züschen und feiert mit vollem Herzen und unglaublicher Begeisterung! Die Träume des Titels „Schützenkönigin“ begleiten sie schon eine Weile, denn Kinderschützenkönigin war sie schließlich auch schon mal!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon