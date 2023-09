WP-Königin: Alle Bewerberinnen aus dem Altkreis Brilon

Altkreis Brilon. Der Wettbewerb um die Krone für die WP-Schützenkönigin läuft. Im Altkreis Brilon gibt es 34 Bewerbungen. Sie sind fantasievoll und liebevoll.

Die Westfalenpost sucht in Kooperation mit Veltins auch 2023 die Schützenkönigin des Jahres. Insgesamt haben sich 34 Bewerberinnen aus dem Altkreis Brilon auf wp-koenigin.de registriert. Die WP stellt alle Bewerberinnen aus unserer Region vor. Insgesamt Nun folgen die letzten Königinnen, die sich um die WP-Krone bewerben. Die vollständigen Bewerbungen lesen Sie auf wp-koenigin.de.

Vom 21. September und bis 18. Oktober stimmt die ganze Region in mehreren Etappen online und kostenlos darüber ab, wer den Titel „WP-Königin 2023“ ergattern soll. Die erste Abstimmungsphase hat begonnen. Sie läuft noch zum 5. Oktober um 12 Uhr. Es kann täglich gevotet werden.

Thülen

Vera Ludwig Foto: Verein

Vera Ludwig, Schützenbruderschaft St. Hubertus Thülen. Unsere Königin sollte WP-Königin werden, weil sie top vorbereitet war und ihr Kleid bereits im Schrank hing. Weil auch die Outfits der Kinder zum Kleid gepasst haben. Weil der König es gefühlt und mehr als bereit war. Weil sie ihre Jugend noch einmal in vollen (Schützenfestum)Zügen genießen möchte.

Niedersfeld

Marie Pape Foto: Verein

Marie Pape, St.-Hubertus-Schützenbruderschaft 1888 Niedersfeld. Unsere Königin sollte WP-Königin werden, weil sie 2018 Olsberger Jungschützenkönigin wurde und seit dem Jahr auch noch amtierende Stadtjungschützenkönigin ist. Weil sie nicht damit gerechnet hat, dass ihr Lukas den Vogel abschießt, aber dennoch sofort von der Arbeit zur Proklamation gefahren ist, um ihr Amt als Königin anzutreten. Weil ihre Querflöte jeden Schützenfestmarsch kennt und sie jedes Lied mitsingen kann. Weil sie andere mit ihrer fröhlichen Art beim Feiern mitzieht.

Brilon-Wald

Carina Bödefeld Foto: Verein

Carina Bödefeld, Heimatschutzverein Brilon-Wald. Unsere Königin sollte WP-Königin werden, weil sie sich durch nichts und niemanden aus der Ruhe bringen lässt, jedoch beim ersten Trommelschlag alles um sich herum vergisst und so unser Schützenfest zum besten im WP-Einzugsgebietes macht! Weil sie den besten Hofstaat dabei hat, den man sich vorstellen kann.

Obermarsberg

Lena Pack Foto: Verein

Lena Pack, St. Peter und Paul Schützenbruderschaft Obermarsberg. Unsere Königin sollte WP-Königin werden, weil auch Lena zur königlichen Familie gehört und es verdient hat, einen so tollen Titel zusätzlich zu tragen. Ihr Sohn Nils (8) ist Kinderkönig Ihr Bruder Daniel ist Kronprinz (Vizekönig). Ihre Eltern sind nächstes Jahr Jubelkönigspaar. Sie ist eine gut gelaunte, trinkfeste, zu Späßen aufgelegte, stimmungsvolle und einzigartige Königin.

Padberg

Katrin Luckey Foto: Verein

Katrin Luckey, Schützenverein Padberg 1828. Katrin ist zum zweiten Mal unsere Königin. Vor 24 Jahren gab es den Wettbewerb noch nicht. Nun will sie ihre zweite Chance nutzen. Katrin ist mit Anfang 40 genau im richtigen Alter, um die junge und jung gebliebene Generation zu verbinden. Ihre Freude als Schützenkönigin hat sich schon auf ihre große Tochter Eva übertragen, die in einem Jahr gleich zweimal (in Padberg und in Beringhausen) Kinderschützenkönigin wurde.

Petersborn-Gudenhagen

Doreen Eigner Foto: Verein

Doreen Eigner, Schützenverein Petersborn-Gudenhagen 1956. Unsere Königin sollte WP-Königin werden, weil sie: D urchhaltevermögen hat ... O rganisationstalent besitzt ... R eichlich kreativ ist ... E legant ist ... E ngagiert ist ... N atürlich ist. Weil sie mit ihrer liebevollen Art ihren ganz eigenen Glanz versprüht und in ihrem pinken Glitzerkleid umwerfend aussieht.

Wulmeringhausen

Fabienne Liedtke Foto: Verein

Fabienne Liedtke, Schützenbruderschaft St. Nikolaus 1872 Wulmeringhausen. Unsere Königin sollte WP-Königin werden, weil sie trotz Entfernung und intensivem Jura-Studium keine Mühen scheut, unser Schützenfest jährlich zu besuchen, um dieses ausgiebig zu feiern. Mit ihrer positiven Ausstrahlung, Leidenschaft und dem Bezug zum Sauerländer Brauchtum reißt sie alle Menschen in ihrem Umfeld mit.

