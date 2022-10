WP-Königin Altkreis Brilon: Platzierungen im Regionalfinale

Altkreis Brilon. Lena Ruppert ist im Superfinale des WP-Schützenköniginnen-Wettbewerbs. Wer landete auf welchem Platz – und die Bilder der zehn Finalistinnen.

Die Briloner Superfinalistin im Schützenköniginnenwettbewerb der Westfalenpost steht fest: Lena Ruppert aus Brilon-Wald geht als Regionalsiegerin in das Finale des traditionellen Rennens, das mit einem Zuschuss zum Königinnen-Ballkleid und 120 Litern Bier von Veltins prämiert wird. Doch Lena Ruppert ist nur eine von zahlreichen gefeierten Königinnen aus dem Altkreis Brilon, die es nur knapp verpasst haben, in das Superfinale zu kommen.

Zehn Königinnen aus dem Altkreis Brilon im Regionalfinale

So haben Ilka Kruse vom Schützenverein „Zum hl. Antonius“ Essentho und Anna Dinslage von der Olsberger Schützenbruderschaft St. Michael das Rennen um den ersten Platz nur knapp verpasst. Magdalena Schröder (St. Markus Schützenbruderschaft Beringhausen) und Alicia Risse (St. Bernhardus Schützenbruderschaft Esshoff) lagen ebenfalls auf den vorderen Plätzen rund um die Entscheidung, welche Königin ins Finale eintreten wird um den Sieg am Ende – hoffentlich – in den Altkreis Brilon zu holen.

WP-Wettbewerb- Diese Königinnen waren im Regionalfinale WP-Wettbewerb- Diese Königinnen waren im Regionalfinale Ilka Kruse hat sich für Essentho beworben. Foto: Schützenverein Essentho

WP-Wettbewerb- Diese Königinnen waren im Regionalfinale Anna Dinslage ist Königin in Olsberg und hat sich ebenfalls unter die zehn Regionalfinalistinnen abstimmen lassen. Foto: Schützenverein Olsberg

WP-Wettbewerb- Diese Königinnen waren im Regionalfinale Magdalena Schröder ist Königin in Beringhausen. Foto: Schützenverein Beringhausen

WP-Wettbewerb- Diese Königinnen waren im Regionalfinale Alicia Risse wollte den Sieg für Esshoff holen. Foto: Schützenverein Esshoff

WP-Wettbewerb- Diese Königinnen waren im Regionalfinale Königspaar Gisbert und Hilla Schandelle in Giershagen: Hier ging der Sieg schon einmal in der Vergangenheit hin. Foto: Schützenverein Giershagen

WP-Wettbewerb- Diese Königinnen waren im Regionalfinale Silke Schilling ist Königin des Schützenvereins Bontkirchen. Foto: Schützenverein Bontkirchen

WP-Wettbewerb- Diese Königinnen waren im Regionalfinale Die Winterberger Schützengesellschaft hat mit Königspaar Dennis und Ines Wahle neue Majestäten. Foto: Rita Maurer

WP-Wettbewerb- Diese Königinnen waren im Regionalfinale Niklas Körner und Alina Hester. Sie hat es für die Schützenbruderschaft St. Sebastian Brunskappel in das Regionalfinale geschafft. Foto: Joachim Aue

WP-Wettbewerb- Diese Königinnen waren im Regionalfinale Nadine Köhne-Raue ist Königin in Bredelar. Foto: Schützenverein Bredelar

WP-Wettbewerb- Diese Königinnen waren im Regionalfinale Sie steht im Super-Finale des WP-Schützenköniginnenwettbewerbs: Lena Ruppert aus Brilon-Wald. Zusammen mit ihrem Freund Eric Kroll regiert sie die Schützen des Heimatschutzverein Brilon-Wald e.V. Foto: Privat / WP

Mit im Regionalfinale waren außerdem Hilla Schandelle (Schützenbruderschaft St. Sebastian Giershagen), Silke Schilling (Schützenbruderschaft St. Vitus Bontkirchen) sowie Ines Wahle (Schützengesellschaft Winterberg) und Alina Hester (Schützenbruderschaft St. Sebastian Brunskappel)

Verein betont, dass die Leidenschaft das wichtigste ist

Ebenfalls im Regionalfinale: Nadine Köhne-Raue, deren Bürgerschützenverein Bredelar allerdings die passenden Worte rund um den WP-Wettbewerb findet. Via Facebook teil der Verein ein Statement, nachdem klar ist, das Lena Ruppert aus Brilon-Wald das Rennen zum Superfinale gemacht hat: „Egal, welche Schützenkönigin am Ende vorne ist, der große Gewinner ist die Leidenschaft.“ Und diese haben alle 35 Königinnen, nicht nur die zehn Bestplatzierten, sondern alle Bewerberinnen aus dem Altkreis Brilon gezeigt – indem sie auf die kreativste Art auf Stimmenfang gegangen sind.

Zusammenhalten ist gefragt: Abstimmen unter www.wp.de/koenigin

Jetzt heißt es für alle Vereine: Zusammenhalten, denn das Superfinale entscheidet sich zwischen den Regionalsiegerinnen und somit muss Lena Ruppert nun aus dem ganzen Altkreis Brilon Stimmen sammeln, um auch das Superfinale zu gewinnen. Vom 14. Oktober ab 12 Uhr bis 18. Oktober um 12 Uhr kann auf wp.de/koenigin unter allen sieben Königinnen der Regionen Hagen & Ennepe-Ruhr, Altkreis Brilon, Siegen-Wittgenstein, Arnsberg, Meschede, Hönnetal, und Olpe abgestimmt werden. Die Siegerin wird am 23. Oktober auf einem eigenen Fest gekrönt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon