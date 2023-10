WP-Königin: Anna Schneider aus Bigge ist im Superfinale

Bigge. Jetzt steht fest: Anna Schneider aus Bigge gewinnt das Regionalfinale des WP-Königinnen-Wettbewerbs. Wir stellen unsere Superfinalistin vor.

Die Regionalsiegerin im WP-Königinnen-Wettbewerb kommt in diesem Jahr aus Bigge: Anna Schneider hat die meisten Stimmen im Regionalfinale sammeln können und tritt nun gegen sechs weitere Königinnen im Superfinale an. Das findet statt am 22. Oktober in Meschede – bis dahin kommt noch eine weitere Abstimmungsphase – und da sind die WP-Leserinnen und -Leser aus dem Altkreis Brilon gefragt.

„Die anderen Königinnen waren so stark, das hätte ich nicht gedacht.“

Auf die Nachricht, sie habe das Regionalfinale gewonnen, reagiert die 27-Jährige im ersten Moment ungläubig: „Wahnsinn“, sagt sie und lacht. „Die anderen Königinnen waren so stark, das hätte ich nicht gedacht.“

„Mindestens die Hälfte des Jahres dreht sich bei uns alles um die Schützenfeste“

Für Anna Schneider ist das Schützenköniginnen-Dasein eine selbsterfüllende Prophezeiung. „Von klein auf bin ich im Musikverein Olsberg, ich bin ein Musikerkind. Ich habe mit Flöte angefangen, jetzt stehe ich aber mit der großen Trommel auf den Schützenfesten“, sagt sie. Als Kind hat ihre Familie sie stets mit auf die Schützenfeste in der Stadt genommen, ihr Partner und jetziger König Stefan Würminghausen ist im Vorstand des Vereins. „Mindestens die Hälfte des Jahres dreht sich bei uns alles um die Schützenfeste. Wir sind aktiv im Verein, besuchen aber auch durch meine Musikerinnentätigkeit viele andere Schützenfeste.“ Dass sie nun Königin der Schützenbruderschaft St. Sebastian Bigge ist, das genießt sie. Hauptberuflich ist sie Bauingenieurin – seit ihrem Studium in Detmold. Mit ihrem Partner genießt sie die Natur, ist gerne im Wald unterwegs, Campen und Wandern und Fahrradfahren. Jetzt, mit dem Regionalsieg in der Tasche sagt sie: „Im Moment ist alles in meinem Leben rundum perfekt. Ich genieße es gerade sehr und der Sieg ist da ein bisschen das I-Tüpfelchen.“ Für sie bedeutet das Königin-Sein ein „Ganz oder gar nicht.“ Sie will mit guter Laune dabei sein und den Verein damit mitnehmen.

„Das haben wir überall verteilt. Sogar in unserem Urlaub an der Mosel“

Bigges neues Königspaar, Stefan Würminghausen und Anna Schneider, am Festwochenende. Foto: Joachim Aue / Joachim Aue/WP

Für den Regionalsieg haben Anna Schneider und ihr gesamter Verein enormen Einsatz gezeigt. Ihre beste Freundin und der Verein haben sie angemeldet. Überall posten die Schützen, Freunde und Familie auf Sozialen Netzwerken, bei Whatsapp, Facebook und Instagram, den Link zur Abstimmung. In Bigge laufen sie die Häuser der älteren WP-Leser ab und sammeln die Abstimmungszettel ein. In Willingen gehen sie auf einen Rundgang zum Stimmenfang. „Wir haben einen QR-Code erstellt, der direkt zur Abstimmungsseite führt und mit dem WP-Logo und unserem Foto einen kleinen Flyer gebastelt und in der Drogerie ausgedruckt. Das haben wir überall verteilt. Sogar in unserem Urlaub an der Mosel abends während der Schiffahrt“, sagt sie lachend. Ihr Großonkel aus Namibia, Verwandte aus den Niederlanden, alle klicken für Anna Schneider. Mit Erfolg. „Wir haben gedacht, wir machen uns einen Spaß daraus und geben alles. Ich habe aber nie gedacht, dass wir es schaffen. Die anderen waren so stark“, sagt sie wieder über ihre Konkurrentinnen.

Letzte Abstimmungsphase im WP-Königinnen-Wettbewerb beginnt

Jetzt geht es noch einmal in die letzte Voting-Phase, in der sich Anna Schneider gegen Königinnen aus Amecke, Balve, Bleche, Berghausen, Freienohl oder Herzkamp durchsetzen muss. Dazu wird in der kommenden Woche wieder ein Coupon in der WP abgedruckt, die Abstimmung beginnt am Montag, 16. Oktober, ab 12 Uhr und endet am Mittwoch, 18. Oktober um 12 Uhr. Bis dahin müssen die Stimmen eingegangen sein. Im Superfinale kann einmalig via SMS-Abstimmcode abgestimmt werden. Auch im Superfinale kann zusätzlich per Zeitungscoupon abgestimmt werden. Die Stimmenstände sind im Superfinale nicht sichtbar. Am 22. Oktober findet in Meschede-Wennemen ab 11 Uhr die Abschlussfeier statt.

Die sieben Regionalgewinnerinnen erhalten je 500 Euro Zuschuss für ein Kleid und 120 Liter Veltins für eine Hofstaatparty. Und unter allen, die für ihre Schützenkönigin abstimmen, werden Sachpreise verlost!

