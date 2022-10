WP-Königin: So tickt die Super-Finalistin aus Brilon-Wald

Altkreis Brilon. Herzlichen Glückwunsch an Lena Ruppert vom Heimatschutzverein Brilon Wald. Sie steht im Superfinale des WP-Schützenköniginnenwettbewerbs.

Mitte Juli kürte sich Jungschützenoffizier Eric Kroll mit dem 177. Schuss beim Schützenfest des Heimatschutzverein Brilon Wald zum Schützenkönig und nahm sich Lena Ruppert zu seiner Königin. Drei Monate später hat die Schützenkönigin von Brilon-Wald die große Chance WP-Schützenkönigin zu werden. Denn sie vertritt den Altkreis Brilonim Superfinale! Jetzt heißt es: Abstimmen für Lena, um den Titel erneut in den Altkreis Brilon zu holen. Denn beim letzten Wettbewerb holte Caroline Meier aus Giershagen den Titel.

WP-Schützenkönigin: Die Königin ist „für jeden Spaß zu haben“

„Sie für jeden Spaß zu haben ist und gemeinsam mit ihrem König und dem Hofstaat die Schützenhalle zum Beben bringt“, schreibt der Verein bei seiner Bewerbung. Im Youtube-Video „Lena wird WP-Königin 2022!“ wird deutlich: Mit dieser Königin ist Spaß garantiert.

Trotz Videodreh und großem Einsatz des Hofstaates hat Lena Ruppert ihr Sieg überrascht. „Wow, ich freu mich, aber so richtig damit gerechnet habe ich gar nicht. Jetzt muss natürlich für die nächsten Tage ein neuer Schlachtplan her.“ Den haben sie und ihr Hofstaat in den letzten Tagen für den Stimmenfang schon verfolgt. „Wir waren auf einer Hochzeit und haben dort ordentlich Werbung gemacht. Und auch auf unserer Kneipentour, die wir letzte Woche in Willingen gemacht haben, haben wir die Werbetrommel gerührt – vielleicht müssen wir nochmal auf Kneipentour gehen“, sagt sie und lacht.

Sie steht im Super-Finale des WP-Schützenköniginnenwettbewerbs: Lena Ruppert aus Brilon-Wald. Foto: Privat / WP

Zusammen mit ihrem Freund Eric Kroll regiert sie die Schützen des Heimatschutzverein Brilon-Wald e.V. Foto: Privat / WP

Die Königin aus Brilon-Wald entstammt einer richtigen Königsfamilie

Lena Ruppert ist eigentlich gebürtige Altenbürenerin – und kommt aus einer richtigen Königsfamilie: „Mein Papa war seit 2019 Schützenkönig in Altenbüren und hat im Sommer die Königswürde abgegeben – und nur wenig später habe ich sie für Brilon-Wald übernommen.“ Das liegt an ihrem Partner und Schützenkönig Eric Kroll, der gebürtig aus Brilon-Wald kommt. „Wir sind schon zusammen auf die Realschule gegangen – und jetzt seit fünf Jahren ein Paar.“ Zusammen leben sie in Willingen, wo ihr Partner Fußball spielt und auch beruflich unterwegs ist. Sie selbst macht eine Ausbildung zur Versicherungskauffrau bei der Provinzial in Brilon, ist jetzt im dritten Jahr. Am liebsten verbringt sie Zeit mit ihrer Familie und ihren Freunden, früher hat sie Fußball gespielt, war aktives Mitglied im Musikverein.

Dass ihr Freund den Vogel abschießen will, das war zwar geplant – Lena Ruppert war aber nicht eingeweiht. „Mein erster Gedanke war: Ach du Scheiße“, sagt sie lachend. Erst sei das alles ganz schön stressig gewesen, irgendwann überwogen aber Freude und Spaß. Gerade der Hofstaat, den das Paar hat, habe die Erfahrung zu einer besonderen gemacht. Gemeinsam wurde dann auch das Bewerbungsvideo für die Königin gedreht – mit dem Ohrwurmhit „Der Zug hat keine Bremse.“ „Das Video kann ich mir nicht mehr ansehen, der Ohrwurm ist schlimm“, scherzt sie.

Abgestimmt werden kann auf www.wp-koenigin.de.

Der erste Gewinn steht schon fest. Denn die gewählte WP-Schützenkönigin aus jeder Region wird auch in diesem Jahr von der WESTFALENPOST mit 500 Euro Zuschuss für ein Kleid und von Veltins mit 120 Litern für eine Hofstaatparty quasi nochmals gekrönt.

So läuft das Super-Finale des WP-Schützenköniginnenwettbewerbs

Das besonderes Highlight wird wieder aus allen sieben lokalen „WP-Schützenköniginnen“ die „WP-Schützenkönigin“ des gesamten Verbreitungsgebietes gewählt. Vom 14. Oktober ab 12 Uhr bis 18. Oktober um 12 Uhr kann auf wp.de/koenigin unter allen sieben Königinnen der Regionen Hagen & Ennepe-Ruhr, Altkreis Brilon, Siegen-Wittgenstein, Arnsberg, Meschede, Hönnetal, und Olpe abgestimmt werden. Die Siegerin wird am 23. Oktober auf einem eigenen Fest gekrönt.

