WP-Schützenkönigin: Liebevolle und lustige Bewerbungen

Die Westfalenpost sucht in Kooperation mit Veltins auch 2023 die Schützenkönigin des Jahres. Bislang haben sich 22 Bewerberinnen aus dem Altkreis Brilon aufwp-koenigin.de registriert. Die WP stellt alle Bewerberinnen aus unserer Region vor. Sieben haben wir bereits vorgestellt. Nun folgen weitere Königinnen. Die vollständigen Bewerbungen lesen Sie auf wp-koenigin.de.

Bruderschaften und Vereine können auch weiterhin ihre Königin ins Rennen schicken.

So funktioniert’s

Einfach online auf die Webseite www.wp-koenigin.de/ bewerbung gehen und bewerben. Vom 21. September bis zum 18. Oktober stimmt die ganze Region in mehreren Phasen online und kostenlos darüber ab, wer den Titel „WP-Königin 2023“ ergattern soll.

Die WP stellt alle Bewerberinnen aus unserer Region vor. Im zweiten Teil kommen nun die sieben Königinnen, die ihre Krone in den Ring geworfen haben. Die vollständigen Bewerbungen lesen Sie auf wp-koenigin.de. Vor einem Jahr gab es in Ramsbeck bei Bestwig das große Finale – mit dabei war Lena Rubbert vom Heimatschutzverein Brilon-Wald. Sie sicherte sich Platz zwei auf dem Siegerpodest.

Assinghausen

Leandra Fieseler i Foto: Joachim Aue

Leandra Fieseler ist Königin in Assinghausen. Die St. Liborius Schützenbruderschaft Assinghausen schreibt: Unsere Königin sollte WP-Königin werden, sie einfach ins kalte Wasser geschmissen worden ist & jetzt einfach durchzieht.

Bigge

Anna Schneider Foto: Verein

Anna Schneider, Bigge. Die Schützenbruderschaft St. Sebastian 1864 Bigge findet: Unsere Königin sollte WP-Königin werden, weil sie eine der sehr wenigen Frauen ist, die sich mehr auf das Königsjahr freut als mancher König. Weil man ihr das Grinsen am Schützenfestmontag nicht mehr aus dem Gesicht bekommen hat. Und weil sie als Vollblutmusikerin auf fast jedem Schützenfest zu finden ist. Sie ist für jeden Spaß zu haben und gibt selbst am fünften Tag noch Vollgas gibt. Sie ist überall zur Stelle, wo eine helfende Hand benötigt wird.

Hoppecke

Alina Böhner Foto: Verein

Alina Böhner, Hoppecke. St.-Hubertus-Schützenbruderschaft 1850 Hoppecke: Unsere Königin sollte WP-Königin werden, weil sie für jeden Spaß zu haben ist und mit ihrem König und Hofstaat stets die Schützenhalle zum Beben bringt!

Titmaringhausen

Carla Nolten Foto: Verein

Carla Nolten, Titmaringhausen. St.-Antonius-Schützenbruderschaft Titmaringhausen 1904: Unsere Königin sollte WP-Königin werden, weil .sie uns am verregneten Schützenfest-Montag doch noch pünktlich zum Festzug mit Sonnenschein und einem regenbogenfarbenen Hofstaat überraschte und danach den Tanzboden zum Beben brachte!

Bredelar

Katharina Huber Foto: Verein

Katharina Huber, Bredelar. Bürgerschützenverein Bredelar 1920: Unsere Königin sollte WP-Königin werden, weil sie nicht nur die Königin von Bredelar und Stadtkönigin von Marsberg ist, sondern auch die Königin des Limbo-Dance. Ob in Jeans oder Königinnenkleid, jede Hürde wird elegant gemeistert. So konnte die Wartezeit beim KSF in Meerhof stimmungsvoll überbrückt werden, da die Sambamusik des Fanfarenzuges „Prinz-Regent“ Büren die Lust auf Limbo in ihr weckte. Mit ihrer positiven Ausstrahlung zieht sie alle in ihren Bann.

Niedermarsberg

Sabine Pyls Foto: Verein

Sabine Pyls, Niedermarsberg. Schützenbruderschaft St. Magnus 1843: Unsere Königin sollte WP-Königin werden, weil sie feiern, trinken und Stimmung machen kann: S - sexy, A - atemberaubend, B - Bierfan, I - interessant, N - natürlich, E - einzigartig. Und sie ist für alle Schandtaten bereit. Dieses Fest bringt wirklich die Menschen zusammen.

Hesborn

Madeline Temme Foto: Verein

Madeline Temme, Hesborn. St. Hubertus Schützenbruderschaft 1878: Unsere Königin sollte WP-Königin werden, weil mit ihr wirklich jedes Fest eskaliert, mit Madeline ist Spaß immer vorprogrammiert! Weil sich die Königswürde durch die gesamte Familie Temme zieht und sie damit zu einer wahren Majestäten-Familie macht.

