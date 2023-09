WP-Schützenkönigin: Tolle Bewerbungen in den Fokus genommen

Altkreis Brilon. Im Altkreis Brilon bewerben sich stets die meisten Königinnen um die Krone der WP-Schützenkönigin. Text und Fotos der Kandidatinnen gibts hier:

Die Westfalenpost sucht in Kooperation mit Veltins auch 2023 die Schützenkönigin des Jahres. Bislang haben sich 23 Bewerberinnen aus dem Altkreis Brilon aufwp-koenigin.de registriert. Die WP stellt alle Bewerberinnen aus unserer Region vor. Insgesamt 14 haben wir bereits vorgestellt. Nun folgen weitere Königinnen. Die vollständigen Bewerbungen lesen Sie auf wp-koenigin.de.

Bruderschaften und Vereine können auch weiterhin ihre Königin ins Rennen schicken.

So funktioniert’s

Einfach online auf die Webseite www.wp-koenigin.de/ bewerbung gehen und bewerben. Vom 21. September bis zum 18. Oktober stimmt die ganze Region in mehreren Etappen online und kostenlos darüber ab, wer den Titel „WP-Königin 2023“ ergattern soll.

Brilon

Claudia Schmidt <p/> Foto: Verein

Claudia Schmidt, Brilon. Die St. Hubertus Schützenbruderschaft schreibt: Unsere Königin sollte WP-Königin werden, weil sie schon zweimal Hofstaat erprobt ist und jetzt als Königin zeigen kann, was sie gelernt hat. Sie ist immer die erste auf der Tanzfläche und letzte, die die Tanzfläche verlässt, weil sie beim Feiern einfach mit- und hinreißend ist. Sie ist eine Toffifee Freundin, die immer alles im Griff hat und perfekt organisiert ist und das bei totaler Gelassenheit.

Altenbrilon

Lisa Walbaum Foto: Verein

Lisa Walbaum, Altenbrilon. Der Heimatverein Altenbrilon meint: Unsere Königin sollte WP-Königin werden, weil Lisa immer gute Stimmung verbreitet, egal wo sie auftaucht, Lisa immer mit Elan anpackt, egal was auch anfällt, Lisa bei unserem König Jonas „landen konnte“ und Lisa einen super Hofstaat hinter sich hat.

Erlinghausen

Julia Prange Foto: Verein

Julia Prange, Erlinghausen. Der Schützenverein Erlinghausen schreibt: Unsere Königin sollte WP-Königin werden, weil sie zu Hause die Hosen an hat, nun trägt sie dabei noch die Krone! Es war schon immer der Traum von ihrem Mann einmal König in Erlinghausen zu werden. Den Wunsch mit seiner Herzensdame durch das Dorf zu marschieren, konnte Julia ihrem Tobias nicht abschlagen. Julia ist einfach ein nervenstarker Herzensmensch der an diesen Wettbewerb der WP Königin teilnehmen muss. Ein starkes Dorf wie unser Erlinghausen, braucht eine starke Königin.

Dreislar

Sophia Bonacker Foto: Verein

Sophia Bonacker, Dreislar. Die St. Hubertus-Schützenbruderschaft Dreislar sagt: Unsere Königin sollte WP-Königin werden, weil sie in der Königstraße aufgewachsen ist, sie gleichzeitig mit ihrem Bruder als Jungschützenkönig regiert, und sie sowieso bei jedem Fest den Vogel abschießt.

Assinhausen

Leandra Fieseler Foto: Verein

Leandra Fieseler, Assinghausen. Die Schützenbruderschaft St. Liborius Assinghausen meint: Unsere Königin sollte WP-Königin werden, weil sie einfach ins kalte Wasser geschmissen worden ist jetzt einfach durchzieht.

Ein besonders schöner Festmoment war: Der Montag, als Leandra ihren Gesichtsausdruck an der Vogelstange von gut fröhlich zu „muss das jetzt sein?“ geändert hat.

Winterberg

Andrea Butz Foto: Verein

Andrea Butz, Winterberg. Die Schützengesellschaft Winterberg meint: Unsere Königin sollte WP-Königin werden, weil Andrea das Herzstück unseres Schützenfestes war und mit ihrer fröhlichen Art unser Fest zu einem Fest des Lachens, Feierns und der Zusammengehörigkeit gemacht hat. Ihr unermüdlicher Einsatz beim Feiern bereichert seitdem alle Feste im Stadtgebiet Winterberg mit unvergesslichen Momenten.

Wiemeringhausen

Marie Besse Foto: Verein

Marie Besse, Wiemeringhausen. Die St. Antonius Schützenbruderschaft Wiemeringhausen schreibt: Unsere Königin sollte WP-Königin werden, weil sie ein Schützenfestkind ist und in ihrem Jahr sogar am Schützenfestsonntag Geburtstag hat, sie auch mit wenig musikalischem Blut am Königstisch den Takt angeben kann und man mit ihr bis morgens um 4 in der Halle Spaß haben kann.

