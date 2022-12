WP-Spenden für Warenkörbe im Raum Brilon: Einmal mittendrin

So können Sie spenden:

Ab sofort können Sie Ihre Spenden montags bis freitags in der WP-Redaktion in Brilon (10 bis 17 Uhr, Derkere Straße 4) und in Winterberg im Haus am Nordhang (ganztägig, Am Hagenblech 53) sowie in unserem WP-Büro in Marsberg (10 bis 12 Uhr, Bahnhofstraße 4) vorbeibringen.





Wir sammeln die Lebensmittel und Hygieneartikel (neben Windeln auch Damenbinden) und leiten Sie dann direkt an die jeweiligen Warenkörbe weiter, damit sie rechtzeitig zum Weihnachtseinkauf dort ankommen. Auch die heimischen Warenkörbe, die nicht in Trägerschaft der Caritas stehen, partizipieren von den Spenden.





Obst, Brot und Gemüse sind Waren, die relativ schnell verderblich sind und nicht in großen Mengen gelagert werden können. Aber Zucker, Mehl, Nudeln, Konserven, H-Milch oder Reis gehen immer. Das sind Waren, die in der Regel eine lange Haltbarkeit haben und daher auch nicht in so großen Mengen von den freiwilligen Zulieferern bereitgestellt werden. Aber auch Hygieneartikel wie Duschgel, Windeln oder Wasch- und Putzmittel können die Helfer vom Warenkorb jederzeit gut gebrauchen.





Gerade in der Vorweihnachtszeit wird natürlich gerne mal genascht. Stollen, Schokolade oder Marzipan landen aber in der Regel erst nach Weihnachten bei den Warenkörben. Die Geschäfte geben sie verständlicherweise erst dann ab, wenn das Geschäft gelaufen ist. Wer den bedürftigen Menschen aber auch vor oder zu Weihnachten eine Freude machen möchte, kann auch gerne mal zu Süßigkeiten greifen.





Generell gilt: Alle Waren sollten original verpackt sein. Und auch wer es gut meint: Bitte bringen Sie keine selbstgebackenen Plätzchen oder Stollen vorbei, sondern lieber die Zutaten!

Wer lieber Geld spenden möchte: das Spendenkonto IBAN: DE14 4165 1770 0000 0562 83

BIC: WELADED1HSL Sparkasse Hochsauerland